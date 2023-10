Uno studio rileva che gli aerosol inducono il cambiamento climatico nell'Himalaya

Un recente studio condotto dal Physical Research Laboratory (PRL) dell’Indian Space Research Organization (ISRO) ad Ahmedabad ha scoperto che gli aerosol svolgono un ruolo significativo nel riscaldamento dell’Himalaya. Questa scoperta suggerisce che gli aerosol continueranno a essere un fattore determinante alla base del cambiamento climatico nella regione dell’Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP).

Lo studio, che ha utilizzato osservazioni da terra, dati satellitari e simulazioni di modelli, è il primo nel suo genere a esaminare l’impatto degli aerosol sulla regione HKHTP. La regione comprende otto paesi dell’Asia meridionale, tra cui Afghanistan, Pakistan, India, Cina, Bangladesh, Bhutan e Nepal. È caratterizzato da diversi paesaggi, modelli di precipitazione, vegetazione e condizioni socio-economiche.

Secondo lo studio, gli aerosol da soli contribuiscono a oltre il 50% del riscaldamento totale nella bassa atmosfera se combinati con i gas serra. L’efficienza della forzatura radiativa dell’aerosol è particolarmente elevata sulla pianura indo-gangetica e sulle colline pedemontane dell’Himalaya. I ricercatori hanno scoperto che l’efficienza è 2-4 volte superiore in queste aree rispetto ad altri siti inquinati nell’Asia meridionale e orientale a causa della maggiore profondità ottica dell’aerosol e dell’assorbimento dell’aerosol.

Guidata dal professore senior S Ramachandran della PRL, la ricerca è stata condotta in collaborazione con l'Istituto di ricerca per la sostenibilità in Germania. I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Science of the Total Environment. Lo studio evidenzia la necessità di una rappresentazione più accurata delle proprietà degli aerosol, in particolare del nerofumo e di altri aerosol, nei modelli di valutazione del clima.

Lo studio è in linea con un rapporto del 2019 del Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne (ICIMOD), che ha rivelato che l’Himalaya Hindu-Kush si sta riscaldando a un ritmo più rapido rispetto alla media globale. Le conseguenze di questo rapido riscaldamento sono gravi, tra cui il ritiro accelerato dei ghiacciai, i cambiamenti nel ciclo idrologico e l’alterazione dei modelli di precipitazione nella regione.

In sintesi, la ricerca condotta da PRL illustra il significativo contributo degli aerosol al riscaldamento dell’Himalaya. Sottolinea l’urgenza di affrontare il riscaldamento indotto dagli aerosol e le sue potenziali implicazioni per la regione HKHTP.

