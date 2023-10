Aerosol nel clima himalayano: accelerazione del ritiro dei ghiacciai e cambiamento dei modelli di precipitazione

By

I ricercatori hanno scoperto che gli aerosol stanno svolgendo un ruolo significativo nel ritiro accelerato dei ghiacciai e nei cambiamenti nei modelli di precipitazione nella regione dell’Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP). Gli aerosol rappresentano più della metà del riscaldamento totale nella bassa atmosfera, mentre il restante contributo proviene dai gas serra. Lo studio è stato condotto da scienziati del Physical Research Laboratory di Ahmedabad, in India, e dell’Helmholtz Center Potsdam e dell’Università di Lipsia in Germania.

I ricercatori hanno concentrato il loro studio sulla pianura indo-gangetica, sulle colline pedemontane dell’Himalaya e sull’altopiano tibetano, che sono regioni poco studiate con ecosistemi sensibili e grandi popolazioni vulnerabili. Hanno scoperto che gli attuali modelli climatici sottostimano l’impatto del riscaldamento e del riscaldamento indotti dall’aerosol nella regione HKHTP, evidenziando la necessità di una rappresentazione più realistica delle proprietà dell’aerosol in questi modelli. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science of The Total Environment.

La pianura indo-gangetica, che si estende su parti del Pakistan, India, Bangladesh e Nepal, è fortemente inquinata, con valori di profondità ottica dell’aerosol (AOD) superiori a 0.3 in tutti i siti di osservazione. L'AOD è una misura dell'inquinamento atmosferico, con valori più alti che indicano condizioni di foschia e visibilità ridotta.

I ricercatori hanno anche scoperto che le particelle fini di aerosol, dominanti nell’AOD, sono più abbondanti ad altitudini più elevate nelle colline centrali dell’Himalaya e assorbono maggiormente il calore a causa del loro contenuto di nerofumo. Hanno osservato livelli più elevati di aerosol che assorbono il calore sulla capitale del Nepal, Kathmandu, durante tutto il periodo di studio.

Inoltre, i ricercatori hanno determinato che la forzatura radiativa degli aerosol nell’atmosfera era 2-4 volte più efficiente sulla pianura indo-gangetica e sui contrafforti dell’Himalaya, con valori più elevati ad altitudini maggiori. Anche i tassi medi annuali di riscaldamento degli aerosol sono risultati significativamente più alti di quelli precedentemente riportati, suggerendo che gli aerosol da soli potrebbero contribuire per oltre il 50% al riscaldamento totale nella regione.

Questa analisi innovativa ha utilizzato osservazioni da terra, dati satellitari e simulazioni di modelli, fornendo una comprensione completa del ruolo degli aerosol nel clima himalayano. I risultati sottolineano la necessità di ulteriori ricerche e di una rappresentazione più accurata delle proprietà degli aerosol nei modelli climatici per prevedere e affrontare meglio l’impatto degli aerosol sui cambiamenti climatici nella regione HKHTP.

