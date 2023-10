Aerosol nella regione himalayana: un fattore chiave del cambiamento climatico

By

I ricercatori hanno scoperto che gli aerosol svolgono un ruolo significativo nel riscaldamento del clima himalayano e contribuiscono al ritiro accelerato dei ghiacciai nella regione. In uno studio congiunto condotto dal Physical Research Laboratory di Ahmedabad, in India, dall’Helmholtz Center Potsdam e dall’Università di Lipsia in Germania, è stato scoperto che gli aerosol da soli sono responsabili di oltre il 50% del riscaldamento totale della bassa atmosfera della regione. mentre il resto proviene dai gas serra.

I ricercatori hanno effettuato osservazioni sulle concentrazioni di aerosol e sull’assorbimento di calore in varie località della pianura indo-gangetica, ai piedi dell’Himalaya e sull’altopiano tibetano. Queste regioni, che ospitano ecosistemi sensibili e grandi popolazioni, sono state relativamente poco studiate in termini di impatto degli aerosol sul cambiamento climatico.

Lo studio ha evidenziato che gli attuali modelli climatici sottostimano il riscaldamento, l’efficienza e il riscaldamento causati dagli aerosol nella regione dell’Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP). È necessaria una rappresentazione più realistica delle proprietà degli aerosol in questi modelli per valutare accuratamente il loro impatto.

La pianura indo-gangetica, che comprende parti del Pakistan, India, Bangladesh e Nepal, è fortemente industrializzata e densamente popolata. I livelli di inquinamento atmosferico della regione sono stati confermati elevati, con la profondità ottica dell’aerosol (AOD) superiore a 0.3 in tutti i siti di osservazione. L'AOD è una misura dell'inquinamento atmosferico e valori superiori a 0.1 indicano condizioni di foschia.

I ricercatori hanno anche scoperto che le altitudini più elevate ai piedi dell’Himalaya centrale hanno particelle di aerosol più fini, che sono dominate da nerofumo e hanno una maggiore capacità di assorbimento del calore. La forzatura radiativa degli aerosol nell’atmosfera è risultata essere 2-4 volte più efficiente sulla pianura indo-gangetica e sulle colline pedemontane dell’Himalaya, in particolare ad altitudini più elevate.

Lo studio ha concluso che gli aerosol da soli potrebbero rappresentare oltre il 50% del riscaldamento totale nella regione, mentre i gas serra contribuiscono al resto. Questa analisi, che include osservazioni da terra, dati satellitari e simulazioni di modelli, fornisce preziose informazioni sul ruolo degli aerosol nel cambiamento climatico.

Fonte:

– Studio condotto da ricercatori del Physical Research Laboratory, Helmholtz Center Potsdam e dell’Università di Lipsia, pubblicato su Science of The Total Environment