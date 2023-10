Gli aerosol stanno riscaldando l'Himalaya, contribuendo ai cambiamenti climatici e ai modelli monsonici, rivela uno studio

By

Un nuovo studio condotto da scienziati indiani e tedeschi ha scoperto che gli aerosol stanno riscaldando in modo significativo l’Himalaya, con gravi implicazioni per il cambiamento climatico e i modelli dei monsoni nella regione. Lo studio, che includeva osservazioni da terra, dati satellitari e simulazioni di modelli, ha evidenziato l’elevata efficienza di forzatura radiativa dell’aerosol (ARFE) sulle pianure indo-gangetiche (IGP) e sulle colline pedemontane dell’Himalaya. L’ARFE medio è risultato essere 2-4 volte più alto in questa regione rispetto ad altri siti inquinati dell’Asia meridionale e orientale.

Gli aerosol sono particelle solide fini o goccioline liquide sospese nell'atmosfera, che possono essere di origine naturale o antropica. I ricercatori hanno notato che il riscaldamento indotto dagli aerosol osservato alle alte quote dell’Himalaya aumenta la temperatura dell’aria, accelera il ritiro dei ghiacciai e influenza il ciclo idrologico e i modelli delle precipitazioni. Lo studio ha sottolineato che questi cambiamenti hanno conseguenze significative sul monsone estivo asiatico e sullo scioglimento delle nevi glaciali.

La regione himalayana, compreso l’Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP), ospita la più grande massa di ghiaccio al di fuori delle regioni polari antartiche e artiche. Il ritiro osservato dei ghiacciai in questa regione è influenzato dal riscaldamento atmosferico indotto dagli aerosol e dalla deposizione di aerosol carboniosi che assorbono la luce su neve e ghiaccio. I ricercatori hanno avvertito che questo rapido ritiro dei ghiacciai avrà impatti negativi sull’approvvigionamento idrico nell’Asia meridionale e orientale, influenzando il ciclo idrologico regionale.

Lo studio evidenzia la necessità di ulteriori ricerche e comprensione dell’impatto degli aerosol sul clima himalayano e delle maggiori implicazioni per il cambiamento climatico e le risorse idriche nella regione. Sottolinea l’importanza di ridurre le emissioni di aerosol e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici per proteggere i fragili ecosistemi e le popolazioni nell’area HKHTP.

Fonte:

– Servizio di notizie della Tribuna