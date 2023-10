La tecnica di aerocattura potrebbe sbloccare l'esplorazione del sistema solare esterno

Le agenzie spaziali hanno utilizzato con successo la tecnica dell'aerocattura per rallentare i veicoli spaziali mentre entrano nelle atmosfere di Venere e Marte. Ora, una recente serie di articoli di Athul Pradeepkumar Girija, ex studente di dottorato presso la Purdue University, esplora la possibilità di utilizzare questa tecnica per mondi esterni al sistema solare come Giove, Titano, Urano e Nettuno.

Girija spiega che l'aerocattura può essere particolarmente utile per esplorare i giganti del ghiaccio Urano e Nettuno, poiché riduce significativamente la quantità di carburante per missili necessaria per una missione. Questo è importante perché i giganti del ghiaccio si trovano lontano dalla Terra e richiedono alte velocità per raggiungerli, il che a sua volta richiede più propellente. Utilizzando l'atmosfera di un pianeta per rallentare un veicolo spaziale, il peso del propellente necessario può essere notevolmente ridotto.

Sebbene l’idea di utilizzare la resistenza atmosferica per rallentare un veicolo spaziale possa sembrare rischiosa, numerosi documenti di ricerca ne sostengono la fattibilità e i vantaggi. Girija ha esaminato due approcci per la frenata aerea nel sistema solare esterno: modulazione della portanza e modulazione della resistenza. La modulazione della portanza offre maggiore controllo ma richiede più propellente, limitando la capacità di carico utile del veicolo spaziale. La modulazione della resistenza si basa sull'attrito con le molecole d'aria per rallentare il veicolo spaziale e offre meno controllo ma può fornire un viaggio più veloce.

Gli obiettivi principali delineati nell’indagine decennale richiedono una missione orbitante su Urano nei prossimi anni. Anche se non ci sono garanzie, lo studio dell’uso della tecnica di aerocattura per i giganti di ghiaccio fornisce preziose informazioni per potenziali missioni future e migliora la nostra comprensione dell’esplorazione spaziale.

Fonti: arXiv.org, Acta Astronautica, Journal of Spaceflight and Rockets.