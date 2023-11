Nuove ricerche e operazioni sono al centro della scena sulla Stazione Spaziale Internazionale

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua a essere un centro di ricerca e operazioni all'avanguardia mentre celebra il suo 25° anniversario dal lancio del suo primo modulo, la Zarya. Nel corso degli anni, la ISS è servita come piattaforma per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale, consentendo a equipaggi a rotazione di astronauti e cosmonauti di condurre esperimenti scientifici e progressi tecnologici.

Ricerca biomedica ed esami oculistici

Lunedì, il comandante Andreas Mogensen, insieme agli ingegneri di volo Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli e Satoshi Furukawa, si sono concentrati sulla ricerca biomedica. Hanno condotto esami oculistici utilizzando gli ultrasuoni e hanno partecipato a esami oculistici programmati nel modulo di laboratorio Columbus. Questi esami sono cruciali per comprendere gli effetti dei viaggi spaziali di lunga durata sulla vista degli astronauti.

Addestramento e mantenimento della resistenza del drago

Il comandante Mogensen e Loral O'Hara della NASA hanno esercitato le procedure di sgancio e atterraggio della navicella spaziale SpaceX Dragon Endurance. Hanno anche disimballato i kit di forniture mediche e svolto attività di manutenzione sulla navicella spaziale dell'equipaggio.

Studi sulla botanica spaziale e sulla gravità cellulare

Loral O'Hara ha contribuito a uno studio di botanica spaziale volto a promuovere l'educazione STEM tra i membri della tribù. I semi forniti dalla Choctaw Nation of Oklahoma sono stati esposti alla microgravità per diversi mesi per studiare gli effetti dello spazio sulla crescita delle piante. Nel frattempo, Satoshi Furukawa ha condotto una ricerca su come le cellule percepiscono la gravità osservando i campioni al microscopio. Questo studio ha implicazioni per la comprensione del comportamento cellulare negli ambienti di microgravità.

Attività dei cosmonauti russi

Nel segmento Roscosmos della ISS, Oleg Kononenko ha controllato i sistemi del modulo scientifico Nauka, mentre Nikolai Chub ha monitorato la sua attività cardiaca ed eseguito attività di manutenzione sui condotti dell'aria. Konstantin Borisov indossava un berretto pieno di sensori e praticava tecniche di pilotaggio su un computer, preparandosi per future missioni planetarie e robotiche.

25 anni di successi scientifici

Mentre la ISS commemora i 25 anni dal lancio del suo primo modulo, vale la pena celebrare i risultati ottenuti nella ricerca spaziale e nella collaborazione internazionale. Con oltre 3,000 ricerche e indagini educative condotte da persone provenienti da 108 paesi e aree, l'ISS è stata determinante nell'ampliare la nostra conoscenza dello spazio e il suo potenziale per i progressi scientifici.

FAQ

1. Qual è lo scopo degli esami oculistici effettuati sulla ISS?

Gli esami della vista vengono condotti per comprendere gli effetti dei viaggi spaziali di lunga durata sulla vista degli astronauti e per garantire la loro salute e il benessere durante la missione.

2. Perché la ricerca botanica spaziale è importante?

La ricerca botanica spaziale ci aiuta a capire come le piante si adattano e crescono in ambienti di microgravità. Questa conoscenza è fondamentale per sostenere le future missioni spaziali, come i viaggi spaziali di lunga durata e la colonizzazione extraterrestre.

3. Quali sono alcuni dei risultati raggiunti dalla Stazione Spaziale Internazionale?

L'ISS ha ospitato oltre 3,000 ricerche e indagini educative da parte di persone in 108 paesi e aree. È servito anche come piattaforma per la collaborazione internazionale nell’esplorazione spaziale, facendo avanzare la nostra comprensione di vari campi scientifici e aprendo la strada a future missioni spaziali.

4. In che modo l'ISS ha contribuito all'istruzione STEM?

L'ISS è stata determinante nel promuovere l'educazione STEM coinvolgendo studenti ed educatori in ricerche ed esperimenti spaziali nella vita reale. Ispira la prossima generazione di scienziati e ingegneri a intraprendere una carriera nei campi STEM.