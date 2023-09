Progressi nella conservazione degli uccelli acquatici costieri in Cina: progressi politici e sfide

Una recente recensione pubblicata sulla rivista Avian Research da Zhijun Ma e colleghi evidenzia i progressi e le sfide nella conservazione degli uccelli acquatici costieri nelle zone umide costiere della Cina. Le zone umide costiere sono ecosistemi importanti che contribuiscono al ciclo del carbonio, alla mitigazione dei disastri naturali, ai mezzi di sussistenza locali e al sostegno della biodiversità. Gli uccelli acquatici, in particolare, sono indicativi della salute delle zone umide e fungono da specie di punta per gli sforzi di conservazione.

Le zone umide costiere della Cina svolgono un ruolo cruciale nella riproduzione, nella migrazione e negli habitat invernali di decine di milioni di uccelli acquatici. Tuttavia, estesi progetti di bonifica dei terreni hanno portato a un declino delle popolazioni di uccelli acquatici. Negli ultimi anni il governo cinese ha compiuto sforzi e investimenti significativi nella conservazione delle zone umide costiere, ma l’efficacia di queste misure e le eventuali lacune esistenti rimangono poco chiare.

Lo studio evidenzia i progressi nella legislazione, nei regolamenti e nei piani d’azione sulla conservazione a livello nazionale, nonché una migliore efficacia delle politiche e il coinvolgimento delle parti interessate. Tuttavia, persistono diverse questioni urgenti, in particolare legate alla conservazione e alla gestione degli habitat. Questi includono il ripristino delle zone umide costiere, il controllo delle specie invasive come Spartina alterniflora, la gestione dell’inquinamento ambientale e il miglioramento della qualità degli habitat artificiali.

Gli autori sottolineano l’importanza di salvaguardare le zone umide naturali legate alle maree e di migliorare la qualità dell’habitat, in particolare per gli uccelli acquatici costieri che dipendono fortemente dagli habitat intercotidali. Raccomandano un monitoraggio regolare degli inquinanti, modelli economici ecocompatibili e restrizioni su prodotti chimici per l’agricoltura e antibiotici nelle aree costiere per mitigare gli impatti delle attività umane e affrontare i conflitti tra uomo e uccelli.

Il governo centrale cinese ha fissato un obiettivo ambizioso per sradicare la Spartina invasiva lungo la costa entro il 2022. Le sfide nel raggiungimento di questo obiettivo includono l’adattamento dei metodi alle condizioni regionali, la mitigazione degli impatti del progetto sull’ambiente locale e sulla biodiversità e la prevenzione della futura reinvasione della Spartina. Il rapido ripristino dell’habitat dopo l’eradicazione di Spartina è fondamentale per creare habitat idonei per gli uccelli acquatici.

Gli autori ritengono che esistano opportunità per migliorare ulteriormente la conservazione degli uccelli acquatici e la protezione delle zone umide costiere in Cina attraverso processi decisionali e azioni basati sull’evidenza. Sono necessari approcci scientifici per affrontare le sfide e garantire la conservazione a lungo termine degli uccelli acquatici costieri e dei loro habitat.

Fonte:

Zhijun Ma et al, Risultati, sfide e raccomandazioni per la conservazione degli uccelli acquatici nelle zone umide costiere della Cina, Avian Research (2023).

