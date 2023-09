Ranatec costruirà hardware di elaborazione del segnale per l'Osservatorio Square Kilometer Array

Ranatec, una filiale del gruppo Qamcom e fornitore leader di apparecchiature di test e misurazione per applicazioni RF e microonde, è stata selezionata da Qamcom Research and Technology per costruire l'hardware avanzato di elaborazione del segnale per lo Square Kilometer Array Observatory (SKAO). La SKAO è un'organizzazione intergovernativa che lavora per costruire i radiotelescopi più potenti del mondo in Australia e Sud Africa.

I telescopi SKAO saranno utilizzati per una varietà di studi tra cui l'esplorazione dell'universo primordiale, la formazione di stelle e galassie e la ricerca di vita extraterrestre. Il ruolo di Ranatec nel progetto sarà quello di integrare e completare una gamma di soluzioni chiave per i telescopi.

Questa nomina rappresenta un risultato significativo per Ranatec, poiché non solo mette in mostra la loro esperienza nella gestione del segnale, ma rafforza anche la loro posizione come fornitore di soluzioni chiavi in ​​mano per lo sviluppo e la produzione. La collaborazione tra Ranatec e Qamcom Research and Technology migliorerà ulteriormente la loro capacità di trasformare idee e innovazioni in soluzioni reali.

Bengt Münter, Project Manager di Qamcom, ha elogiato Ranatec per la sua esperienza nella fornitura di soluzioni innovative e per la sua esperienza nella produzione di apparecchiature specializzate di test e misurazione. Ha affermato che il coinvolgimento di Ranatec sarebbe stato fondamentale per l'assemblaggio e il test del sistema avanzato di ricezione del feed digitalizzato per il progetto SKAO.

L'incarico di Qamcom SKAO fa parte di una più ampia collaborazione internazionale che si estenderà fino al 2027. Qamcom è responsabile dell'integrazione di componenti di altri fornitori nel sistema principale. Il progetto prevede anche la collaborazione con l'Osservatorio spaziale di Onsala e la Chalmers University of Technology, due attori leader nella costruzione dei telescopi SKAO.

Ranatec considera questa opportunità un'opportunità unica di crescita e un'opportunità per lavorare a fianco di leader visionari nella tecnologia svedese e nella ricerca spaziale. L'azienda è onorata di essere stata selezionata per questo prestigioso progetto e non vede l'ora di contribuire al successo dell'Osservatorio SKAO.

Fonte:

– Articolo di origine: non divulgato