Imaging avanzato rivela il contenuto digestivo di un trilobite di 465 milioni di anni

I paleontologi dell'Università Carolina di Praga hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate per studiare il contenuto intestinale conservato di un trilobite di 465 milioni di anni. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, fornisce preziose informazioni sull’ecologia dei trilobiti e sul loro ruolo negli antichi ecosistemi.

Il trilobite fossilizzato fu scoperto più di un secolo fa da un collezionista privato ed è stato conservato nel Museo di B. Horák a Pilsen. Solo di recente i paleontologi si sono resi conto del potenziale significato dei frammenti di conchiglia visibili nel tronco del trilobite. Con l'uso della tomografia a sincrotrone, un potente strumento di imaging non distruttivo, i ricercatori sono stati in grado di esaminare i frammenti di conchiglia nell'intestino ad alta risoluzione.

Il trilobite, chiamato Bohemolichas incola, aveva un tratto digestivo pieno di gusci calcarei e frammenti di vari invertebrati marini, inclusi ostracodi, bivalvi ed echinodermi. I ricercatori propongono che questo trilobite fosse uno spazzino opportunista, che si nutriva di animali vivi o morti che si disintegravano facilmente o erano abbastanza piccoli da essere ingoiati interi, senza la necessità di respingere i duri gusci.

È interessante notare che i gusci calcarei sono rimasti intatti e non disciolti in tutto il tratto digestivo, indicando che non sono stati esposti ad un ambiente acido. Ciò suggerisce che l'intestino del trilobite avesse un ambiente quasi neutro o leggermente alcalino, una caratteristica osservata nei crostacei moderni e nei granchi a ferro di cavallo.

Dopo la morte del trilobite, la sua carcassa venne saccheggiata da piccoli organismi che si rintanarono nei tessuti molli ma evitarono l'intestino. I ricercatori ritengono che l'ambiente interno del tratto digestivo potrebbe essere stato nocivo e contenere enzimi digestivi attivi, scoraggiando gli spazzini. Alla fine, i resti del trilobite furono racchiusi in una solida "palla" nel fondale marino fangoso, impedendo agli spazzini di fuggire.

Questo studio evidenzia l’importanza delle tecniche di imaging avanzate, come la tomografia a sincrotrone, nella scoperta di nuove informazioni sugli organismi antichi. Studiando il contenuto intestinale conservato del trilobite, i ricercatori hanno acquisito preziose informazioni sul suo comportamento alimentare e sulla natura degli antichi ecosistemi marini.

