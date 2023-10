I ricercatori della Penn State scoprono complessi nelle giunzioni cellula-cellula

I ricercatori del Penn State College of Medicine hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate per studiare l’intricato funzionamento delle connessioni cellulari a vari livelli. Spinti dall’osservazione delle malattie, questi studi potrebbero potenzialmente portare a nuovi trattamenti per pazienti con malattie della pelle, tumori, condizioni neurologiche e altri disturbi.

Guidato dal professor Andrew Kowalczyk, il team si concentra sulle malattie rare della pelle come contesto per studiare l'adesione cellulare. La capacità delle cellule di connettersi e formare tessuti è fondamentale per il normale funzionamento dei tessuti e degli organi. Il team di Kowalczyk, composto da studiosi post-dottorato, studenti laureati, personale, docenti e collaboratori internazionali, combina la loro esperienza nell'imaging di cellule vive e nell'apprendimento automatico/profondo per svelare i misteri dei contatti cellulari.

Una delle loro recenti scoperte riguarda lo studio dei desmosomi, strutture vitali di adesione cellulare presenti in organi come la pelle e il cuore. I ricercatori hanno rivelato una formazione complessa tra i desmosomi e il reticolo endoplasmatico (ER), un sistema membranoso all'interno delle cellule coinvolto nel ripiegamento e nel trasporto delle proteine. Questa scoperta inaspettata si basava sull'osservazione di rare malattie della pelle.

Il team ha utilizzato tecniche di imaging avanzate, tra cui la marcatura fluorescente e l'imaging di cellule vive, per visualizzare il complesso ER-desmosoma. Hanno anche collaborato con il Janelia Research Campus per utilizzare la microscopia elettronica a scansione a fascio ionico focalizzato (FIB-SEM) per una disposizione 3D ad alta risoluzione del complesso.

L’apprendimento automatico ha svolto un ruolo significativo nello studio, consentendo il ripristino dell’immagine e la segmentazione dei dati al microscopio. Questa tecnologia ha accelerato l'elaborazione delle immagini e ha reso rendering dettagliati dell'associazione ER-desmosoma.

Prove preliminari suggeriscono che il complesso ER-desmosoma può funzionare come un sensore di stress, rispondendo alle interruzioni dei contatti cellula-cellula. Sono in corso ulteriori studi per esplorare come questo complesso strutturale consente alle cellule di rispondere agli stimoli meccanici.

Questa ricerca non solo fa luce sulla biologia fondamentale delle connessioni cellulari, ma evidenzia anche il potenziale di innovazioni mediche future. Riunendo esperti provenienti da molteplici discipline scientifiche, il Penn State College of Medicine è in prima linea nello scoprire le complessità della vita su vari livelli.

