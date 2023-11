Gli scienziati scoprono un nuovo potenziale per la tolleranza al calore dei coralli attraverso i simbionti

Una nuova ricerca condotta dall’Australian Institute of Marine Science (AIMS) e dall’Università di Melbourne ha scoperto una potenziale soluzione per aiutare le barriere coralline a resistere agli eventi di sbiancamento causati dall’aumento della temperatura dell’oceano. Lo studio rivela che i frammenti adulti di una specie di corallo, trattati con simbionti specializzati evoluti dal calore, hanno una maggiore capacità di tollerare lo sbiancamento e di riprendersi a un ritmo più rapido. Questa svolta offre speranza per il futuro degli sforzi di ripristino e conservazione dei coralli.

Precedenti studi si erano concentrati su simbionti naturalmente tolleranti al calore, ma avevano scoperto che, sebbene migliorassero la resistenza del corallo al calore, spesso ciò andava a scapito della crescita. Al contrario, i simbionti utilizzati in questa nuova ricerca, che sono stati esposti a temperature elevate per dieci anni, non hanno compromesso la capacità del corallo di crescere. Questa scoperta suggerisce che i simbionti evoluti dal calore potrebbero potenzialmente essere una risorsa preziosa per il ripristino della barriera corallina in diverse specie di coralli e fasi di vita.

Durante lo studio, i frammenti di corallo adulti della specie Galaxea fascicularis, che avevano subito uno sbiancamento chimico, sono stati forniti con i simbionti evoluti dal calore. Gli scienziati hanno osservato che i simbionti hanno mantenuto una relazione simbiotica con i coralli per due anni, con conseguente recupero più rapido dallo sbiancamento e migliore tolleranza al calore, senza ostacolare la crescita.

L'autore principale dello studio, il dottor Wing Yan Chan, ha sottolineato il potenziale delle alghe simbionti evolute dal calore per benefici a lungo termine nella tolleranza al calore dei coralli. La stabilità della simbiosi nel tempo fa sperare che questi simbionti possano continuare a fornire benefici ai coralli ospiti per molti anni a venire.

Questa ricerca rappresenta un significativo passo avanti nella comprensione di come migliorare la tolleranza al calore nei coralli. La prossima fase critica dello studio comporterà prove controllate sul campo per determinare se l’intervento ha successo al di fuori dell’ambiente di laboratorio, con diverse specie di coralli e su scala più ampia.

I risultati evidenziano l’importanza di ridurre le emissioni e di gestire attivamente i sistemi di barriera corallina. Nuovi interventi come i simbionti evoluti dal calore hanno il potenziale per aumentare la tolleranza climatica e costruire la resilienza nelle barriere coralline, aumentando in definitiva le loro possibilità di sopravvivenza.

FAQ:

D: Cosa sono i simbionti?

R: I simbionti sono minuscole cellule di alghe che vivono all'interno del tessuto corallino, fornendo ai coralli l'energia per crescere.

D: In che modo lo studio contribuisce agli sforzi di ripristino dei coralli?

R: Lo studio suggerisce che trattare i coralli adulti con simbionti evoluti dal calore può migliorare la loro tolleranza al calore e promuovere un recupero più rapido dallo sbiancamento, senza compromettere la crescita.

D: Qual è il prossimo passo in questa ricerca?

R: Il passo successivo prevede la conduzione di prove controllate sul campo per determinare se l’intervento è efficace al di fuori del laboratorio, con diverse specie di coralli e su scala più ampia.

D: Perché è importante migliorare la tolleranza al calore dei coralli?

R: Migliorare la tolleranza al calore dei coralli è fondamentale per proteggere le barriere coralline dagli effetti dannosi dei cambiamenti climatici, come lo sbiancamento e la mortalità.