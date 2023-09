Missione Aditya-L1 dell'ISRO: esplorazione del punto L1 Terra-Sole

La prima missione solare dell'India, Aditya-L1, è in viaggio verso il punto Terra-Sole L1 e l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha condotto un'analisi di consapevolezza situazionale di questa posizione. Il punto Terra-Sole L1 è un punto di Lagrange, che è una posizione unica nello spazio in cui la forza gravitazionale di due corpi massicci, in questo caso il Sole e la Terra, è esattamente uguale alla forza centripeta richiesta affinché un piccolo oggetto come un veicolo spaziale si muova. con loro.

Secondo l'ISRO, i punti di Lagrange sono luoghi ideali per i veicoli spaziali perché richiedono correzioni minime dell'orbita e carburante per mantenere l'orbita desiderata. Esistono cinque punti di Lagrange per qualsiasi combinazione di due corpi orbitali, con L1, L2 e L3 che sono punti dinamicamente instabili e L4 e L5 che sono punti stabili.

Il punto Terra-Sole L1, in particolare, è significativo perché è situato tra il Sole e la Terra, consentendo osservazioni continue di entrambi i corpi primari, comunicazione continua con la Terra e una visione senza ostacoli dei corpi celesti. Aditya-L1, che fungerà da osservatorio solare attorno al punto L1, opererà in una “orbita Halo” che coinvolge una componente di movimento fuori piano rispetto al Sole e alla Terra.

L'ISRO sottolinea l'importanza di condurre valutazioni di avvicinamento ravvicinato e determinazione dell'orbita per i veicoli spaziali nell'orbita del punto di Lagrange per garantire la sicurezza ed evitare potenziali collisioni con i veicoli spaziali vicini. Missioni passate, come l'International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), la missione Genesis e la missione Gravity Recovery e Interior Recovery (GRAIL), hanno utilizzato il punto L1 e hanno contribuito alla nostra comprensione dello spazio e alla capacità di monitorare lo spazio. eventi meteorologici.

Il punto Terra-Sole L1 ospita anche numerosi veicoli spaziali operativi che forniscono avvisi tempestivi per eventi meteorologici spaziali avversi, proteggendo le risorse spaziali in orbita e le infrastrutture terrestri. L'ISRO prevede di analizzare periodicamente la consapevolezza situazionale del punto L1 con il supporto della NASA-JPL.

