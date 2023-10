La navicella spaziale indiana Aditya-L1 procede senza intoppi verso la missione

By

Il capo dell'Organizzazione indiana per lo spazio e la ricerca (ISRO), S Somanath, ha annunciato che la prima missione solare spaziale dell'India, la navicella spaziale Aditya-L1, sta procedendo senza intoppi e dovrebbe raggiungere Lagrange Point 1 (L1) entro metà gennaio. La navicella spaziale verrà posizionata in un'orbita aureola attorno a L1, che si trova a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione del sole.

Aditya-L1, lanciato dal Centro Spaziale Satish Dhawan il 2 settembre, è dotato di sette diversi carichi utili per studiare il sole in dettaglio. Quattro di questi carichi utili osserveranno la luce del sole, mentre gli altri tre misureranno il plasma e i campi magnetici. L'obiettivo principale della missione è studiare lo strato più esterno del sole, noto come corona solare, e indagare la relazione Sole-Terra.

Si prevede che la missione Aditya-L1 venga lanciata in un'orbita alone attorno a L1, che consente l'osservazione continua del sole senza essere ostacolata dalla Terra. La sonda fornirà dati preziosi sulle attività solari, come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale.

Oltre all'avanzamento della missione Aditya-L1, Somanath ha anche fornito aggiornamenti sul programma Gaganyaan. La missione Test Vehicle-D1, prevista per il 21 ottobre, testerà e dimostrerà il sistema di fuga dell'equipaggio, una componente critica della missione Gaganyaan. Il sistema di fuga dell'equipaggio garantisce la sicurezza dell'equipaggio in caso di emergenza durante il lancio.

Somanath ha inoltre affermato che l'ISRO mira ad avere almeno un lancio ogni mese. Dopo il lancio del veicolo di prova, sono previsti lanci GSLV e SSLV, seguiti dalla missione senza pilota Gaganyaan. Il progetto Gaganyaan mira a dimostrare le capacità di volo spaziale umano dell'India lanciando un equipaggio di tre membri in un'orbita di 400 km per una missione di tre giorni.

Nel complesso, le missioni spaziali dell'India stanno avanzando costantemente, con Aditya-L1 pronto a raggiungere la sua destinazione e fornire dati rivoluzionari sul sole, mentre il programma Gaganyaan avanza verso il suo obiettivo del volo spaziale umano.

