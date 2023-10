L'Osservatorio spaziale solare Aditya-L1 dell'India subisce una correzione della traiettoria

Il primo osservatorio spaziale solare indiano, Aditya-L1, ha completato con successo una manovra di correzione della traiettoria (TCM) nel suo viaggio verso il Punto Lagrange-1 Sole-Terra. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha eseguito il TCM il 6 ottobre, a seguito di una precedente manovra del 19 settembre. Lo scopo del TCM era correggere la traiettoria del veicolo spaziale e assicurarsi che si trovasse sul percorso previsto verso l'inserimento nell'orbita di Halo attorno a L1.

L'ISRO ha annunciato che la navicella spaziale è sana e in buone condizioni mentre continua la sua missione verso la sua destinazione finale, situata a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Aditya-L1 ha già superato una distanza di 9.2 lakh chilometri dalla Terra, sfuggendo con successo alla sfera di influenza terrestre.

Questa non è la prima volta che l'ISRO invia un veicolo spaziale oltre la sfera di influenza della Terra. La missione Mars Orbiter è stata la prima missione di questo tipo riuscita dell'agenzia spaziale indiana.

Il viaggio di Aditya-L1 verso L1 prevede il passaggio attraverso il punto trans-lagrangiano-1 (TL1I), che lo mette sulla strada verso la sua destinazione finale. Il magnetometro della navicella verrà riacceso nei prossimi giorni mentre si avventurerà ulteriormente nello spazio.

I punti di Lagrange sono posizioni uniche nello spazio in cui le forze gravitazionali di due corpi massicci, come il Sole e la Terra, si bilanciano esattamente con la forza centripeta richiesta affinché un piccolo oggetto come un veicolo spaziale si muova con loro. Sebbene il punto L1 sia instabile, è l'orbita preferita per un veicolo spaziale come Aditya-L1.

L'ISRO ha sviluppato un software avanzato di determinazione dell'orbita per tracciare la traiettoria di Aditya-L1 e garantire che rimanga nell'orbita corretta durante tutta la sua missione. Si tratta di una pietra miliare significativa per gli sforzi di esplorazione spaziale dell’India e apre possibilità per future missioni per studiare altri corpi celesti, come Venere e pianeti esosolari.

Fonte:

– https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/solar-mission-aditya-l1-undergoes-trajectory-correction/articleshow/86945521.cms