La missione indiana Aditya L1 avanza verso il punto Lagrange 1

La missione indiana Aditya L1 si sta facendo strada attraverso lo spazio, avvicinandosi sempre più alla sua nuova casa a Lagrange Point 1. La navicella spaziale, lanciata dall'India il 2 settembre, opererà in un'orbita unica attorno al punto L1 Sole-Terra, a circa 1.5 milioni di persone. chilometri dalla Terra.

I punti di Lagrange sono posizioni specifiche nello spazio in cui le forze gravitazionali di due corpi grandi bilanciano la forza centripeta avvertita da un oggetto più piccolo. Questi punti sono ideali per i veicoli spaziali perché richiedono una quantità minima di carburante per le correzioni dell'orbita. Dei cinque punti di Lagrange in qualsiasi sistema a due corpi, il punto di Lagrange 1 (L1) è particolarmente significativo. Situato tra il Sole e la Terra, consente l'osservazione continua di entrambi i corpi e la visione senza ostacoli di altre entità celesti.

Aditya L1 viaggerà in una “orbita Halo” attorno al punto L1 Sole-Terra. Queste orbite hanno movimento tridimensionale e periodico rispetto ai corpi primari. La dimensione dell'orbita garantisce che Aditya L1 possa essere osservata continuamente dalla Terra, sembrando formare un alone attorno al punto di Lagrange 1.

L'obiettivo principale della missione è fornire osservazioni complete della fotosfera, della cromosfera e della corona del Sole. Aditya L1 si unirà a molti altri veicoli spaziali operativi che hanno precedentemente occupato il punto Sole-Terra L1, tra cui l'International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), la missione Genesis, LISA Pathfinder dell'ESA, l'orbiter lunare cinese Chang'e 5 e la NASA. Missione Gravity Recovery e Interior Recovery (GRAIL).

I veicoli spaziali posizionati nel punto Sole-Terra L1 svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nel fornire allarmi tempestivi per eventi meteorologici spaziali avversi. Questi avvertimenti sono essenziali per proteggere le risorse spaziali in orbita e le infrastrutture terrestri. Aditya L1 contribuirà alla nostra comprensione dello spazio e ci consentirà di monitorare e prevedere meglio gli eventi meteorologici spaziali.

Nonostante le grandi distanze e la scarsa popolazione al Lagrange Point 1, l'ISRO (Indian Space Research Organization) prevede di condurre valutazioni periodiche di avvicinamento ravvicinato per Aditya L1. Ciò è necessario a causa della grande incertezza posizionale e della sensibilità ad altre forze perturbative. Collaborando con la NASA-JPL, queste valutazioni garantiranno la sicurezza della missione e preverranno qualsiasi potenziale avvicinamento ravvicinato con i veicoli spaziali vicini.

Si prevede che Aditya L1 raggiungerà il punto Lagrange 1 il 6 gennaio 2024.

Definizioni:

– Punto di Lagrange: una posizione nello spazio in cui le forze gravitazionali di due corpi grandi bilanciano la forza centripeta avvertita da un oggetto più piccolo.

– Orbita Halo: un'orbita attorno a un punto di Lagrange che ha movimento tridimensionale e periodico rispetto ai corpi primari.

Fonti: India oggi