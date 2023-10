L'ISRO esegue la correzione della traiettoria sulla navicella spaziale Aditya-L1

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha recentemente condotto una manovra di correzione della traiettoria (TCM) sulla navicella spaziale Aditya-L1, che è attualmente in viaggio verso il punto Lagrangiano 1 (L1). Il TCM è stato eseguito il 6 ottobre e l'ISRO ha riferito che il veicolo spaziale è in buona salute e sulla buona strada verso la sua destinazione.

Il TCM è stato necessario per correggere la traiettoria dopo la manovra di inserimento del punto 1 trans-lagrangiano (TL1I), avvenuta il 19 settembre. La manovra TL1I ha segnato l'inizio del viaggio di 110 giorni della navicella spaziale verso il punto L1, che si trova a circa 1.5 milioni di km dalla Terra. Il punto L1 si trova tra la linea sole-terra e si trova a circa l'1% della distanza terra-sole.

La missione Aditya-L1, il primo osservatorio solare dell'India, è stata lanciata il 2 settembre e da allora la navicella spaziale ha continuato a progredire costantemente verso la sua destinazione. Durante il suo viaggio, il carico utile del magnetometro, sviluppato presso il Laboratorio per i sistemi elettro-ottici di Bangalore, verrà attivato per misurare i campi magnetici interplanetari.

L'ISRO prevede che Aditya-L1 raggiunga il punto L1 entro gennaio 2024. Questa missione è un risultato significativo per il programma spaziale indiano e contribuirà alla nostra comprensione del sole e del suo impatto sulla meteorologia spaziale.

Fonte: ISRO