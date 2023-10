La navicella spaziale Aditya L1 di Isro sfugge all'influenza della Terra e si prepara per la missione su Venere

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha recentemente annunciato che la sua navicella spaziale Aditya L1 ha viaggiato con successo per oltre 9.2 lakh chilometri dalla Terra, sfuggendo alla sfera di influenza terrestre. Aditya L1 è il primo osservatorio spaziale indiano progettato per studiare il Sole da un'orbita attorno al primo punto lagrangiano Sole-Terra (L1), situato a circa 1.5 milioni di km dalla Terra.

Raggiungendo L1, Aditya L1 sarà in grado di osservare continuamente il Sole senza l'interferenza di eclissi o occultazioni, consentendo agli scienziati di studiare le attività solari e il loro impatto sulla meteorologia spaziale in tempo reale. I dati raccolti da Aditya L1 aiuteranno a comprendere la sequenza dei processi che portano agli eventi eruttivi solari.

Mentre Isro sta monitorando i progressi di Aditya L1 verso la sua destinazione, l'organizzazione si sta anche preparando per la sua missione su Venere, denominata "Shukrayaan", il cui lancio è previsto per dicembre del prossimo anno. La missione Venere mira a studiare il pianeta più luminoso del sistema solare e le sue caratteristiche uniche, come la sua densa atmosfera con 100 volte la pressione atmosferica della Terra e le sue caratteristiche superficiali sconosciute. La missione utilizzerà manovre orbitali nel 2025 e negli anni successivi quando la Terra e Venere saranno allineate in modo tale che la navicella spaziale possa essere posizionata nell'orbita di Venere utilizzando una quantità minima di propellente.

Le precedenti missioni su Venere includono il Venus Express dell'Agenzia spaziale europea, che ha orbitato attorno al pianeta dal 2006 al 2016, e l'Akatsuki Venus Climate Orbiter del Giappone, che è in orbita attorno a Venere dal 2016. Inoltre, la Parker Solar Probe della NASA ha effettuato diversi sorvoli di Venere.

Fonte:

– Isro

– Accademia nazionale indiana delle scienze

– Agenzia spaziale europea

– Nasa