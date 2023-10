La navicella spaziale indiana Aditya-L1 sfugge con successo all'influenza della Terra

By

La navicella spaziale Aditya-L1, lanciata dall'Indian Space Research Organization (Isro) il 2 settembre 2023, ha superato una distanza di 9.2 lakh chilometri dalla Terra, segnando la sua riuscita fuga dalla sfera di influenza del pianeta. Isro ha annunciato che la navicella spaziale è ora in rotta verso il punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra. Questo risultato segue il successo della precedente missione di Isro, la missione Mars Orbiter, nell'invio di un veicolo spaziale oltre la sfera di influenza della Terra.

Aditya-L1 è la prima missione dell'India dedicata allo studio del Sole, con particolare attenzione alla comprensione della fotosfera, della cromosfera e della corona. La missione è dotata di sette distinti carichi utili, cinque dei quali sviluppati dall'Isro e due da istituti accademici in collaborazione con l'agenzia spaziale. Questi carichi utili aiuteranno a raccogliere dati essenziali sul Sole e sui suoi vari fenomeni.

Uno degli aspetti degni di nota della missione di Aditya-L1 è la sua orbita attorno al punto L1 Sole-Terra, che si trova a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Questo punto è noto come punto di Lagrange o punto di librazione, dove la forza gravitazionale tra due corpi massicci, in questo caso il Sole e la Terra, bilancia esattamente la forza centripeta necessaria affinché un oggetto più piccolo, come un veicolo spaziale, orbiti con loro.

L'orbita della navicella spaziale Aditya-L1 attorno al punto L1 offre numerosi vantaggi. In primo luogo, consente un consumo minimo di carburante e correzioni dell’orbita, garantendo che il veicolo spaziale possa mantenere il percorso desiderato con un dispendio energetico minimo. In secondo luogo, questa posizione strategica fornisce un punto di osservazione ideale per studiare i fenomeni solari, poiché offre una prospettiva unica sul Sole e sulle sue attività.

La missione Aditya-L1 ha quattro obiettivi principali: comprendere il riscaldamento coronale e l’accelerazione del vento solare, indagare l’inizio delle espulsioni di massa coronale (CME), i brillamenti e la meteorologia spaziale vicina alla Terra, esplorare l’accoppiamento e la dinamica dell’atmosfera solare e studiare distribuzione del vento solare e anisotropia della temperatura.

Con la sua riuscita fuga dall'influenza della Terra e il suo viaggio verso il punto Sole-Terra L1, la navicella spaziale Aditya-L1 è pronta a fornire preziose informazioni sui misteri del Sole e a migliorare la nostra comprensione del nostro sistema solare.

Definizioni:

– Isro: Organizzazione indiana per la ricerca spaziale

– Aditya-L1: la prima missione dell'India per studiare il Sole

– Punti Lagrange: posizioni uniche nello spazio in cui la forza gravitazionale tra due corpi massicci bilancia la forza centripeta necessaria affinché un oggetto più piccolo orbiti con loro.

Fonte:

– Dichiarazione dell’Isro