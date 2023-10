La missione Aditya L1 raggiungerà il punto 1 di Lagrange, aprendo nuove possibilità per lo studio del sole

La missione Aditya L1 si sta avvicinando alla sua destinazione, con la sua navicella spaziale che dovrebbe raggiungere Lagrange Point 1 nella prima settimana di gennaio. Il punto di Lagrange 1 è un punto immaginario nello spazio in cui l'attrazione gravitazionale del Sole e della Terra è in equilibrio. Nigar Shaji, il direttore del progetto della missione, ha spiegato che la vera sfida è la gestione della missione, poiché la navicella spaziale dovrà bilanciarsi tra l'attrazione del Sole e della Terra, proprio come tenere in equilibrio una palla in cima a una collina.

La missione Aditya L1 rappresenta un passo importante nello studio del Sole, poiché consentirà agli scienziati di osservare e analizzare vari aspetti del comportamento del Sole. La dottoressa Annapurni Subramaniam, direttrice dell'Istituto indiano di astrofisica, ha sottolineato che la missione si concentrerà specificamente sullo studio di fenomeni come le espulsioni di massa coronale, il riscaldamento della corona e le variazioni di temperatura tra la superficie del Sole e la sua corona.

Comprendere il Sole è fondamentale perché la sua attività, in particolare il vento solare, influenza la funzionalità del nostro pianeta. Studiando i fattori che influenzano il vento solare, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sui processi che influiscono sul nostro ambiente spaziale.

La dottoressa Subramaniam ha condiviso il suo viaggio personale, affermando che la sua passione per la scienza è stata accesa dalla sua fascinazione per il cielo notturno e gli eventi celesti come la cometa di Hailey. Ha riconosciuto le sfide che ha dovuto affrontare nel perseguire la scienza, ma ha sottolineato l'importanza di rimanere fedeli a se stessi e di non farsi sopraffare dalle pressioni sociali.

Nel frattempo, Nigar Shaji ha sottolineato che l'ambiente presso l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) è stato favorevole alla sua crescita professionale. Ha inoltre sottolineato la necessità di un sistema di supporto e di un equilibrio tra lavoro e vita privata per riuscire a salire la scala.

La missione Aditya L1 rappresenta una pietra miliare significativa negli sforzi di esplorazione spaziale dell'India. Mentre la navicella spaziale si prepara a raggiungere il Punto Lagrange 1, gli scienziati e gli appassionati di spazio attendono con impazienza le scoperte rivoluzionarie che ci attendono nello studio del Sole.

Fonte:

– India Today Conclave Mumbai 2023