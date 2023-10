L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale esegue una manovra di correzione della traiettoria per l'Osservatorio solare Aditya-L1

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha eseguito con successo una manovra di correzione della traiettoria per l'osservatorio solare Aditya-L1. Questa manovra garantisce che la navicella rimanga sul percorso previsto verso il punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra. Dopo aver lasciato la sfera d'influenza della Terra, la navicella è sana e in rotta verso L1.

Secondo l'ISRO, la manovra di correzione della traiettoria è stata eseguita il 6 ottobre 2023 per circa 16 secondi. Si è reso necessario correggere la traiettoria dopo la manovra Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) eseguita il 19 settembre 2023. L'agenzia spaziale ha dichiarato che la manovra garantisce che la navicella spaziale entrerà in un'orbita alone attorno a L1.

Aditya-L1, il primo osservatorio solare indiano, è stato lanciato il 2 settembre 2023 dallo spazioporto di Sriharikota. Prima del suo lancio, sono state condotte una serie di manovre verso la Terra per dare alla navicella spazio sufficiente per il suo viaggio di 125 giorni. Queste manovre correttive sono essenziali data la lunga durata della missione.

Una volta posizionato al Lagrange Point-1, Aditya-L1 inizierà il suo studio quinquennale del Sole. Lagrange Point-1 si trova a circa 1.5 milioni di km dalla Terra e offre vantaggi come osservazioni continue senza occultazioni o eclissi. Ciò consente una raccolta dati ininterrotta per studiare la corona del Sole, il rilascio di fotoni e il suo ambiente.

Il successo della manovra di correzione della traiettoria dell'ISRO segna una pietra miliare significativa nel programma di esplorazione spaziale dell'India. La missione di Aditya-L1 per studiare il Sole mira a sbloccare nuove informazioni sul centro del nostro sistema solare. Con osservazioni continue e raccolta dati ininterrotta, gli scienziati sperano di acquisire una comprensione più profonda del Sole e dei suoi vari aspetti.

