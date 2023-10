La navicella spaziale indiana Aditya-L1 riesce a sfuggire alla sfera d'influenza della Terra

L’Indian Space Research Organization (ISRO) ha raggiunto un traguardo significativo nell’esplorazione spaziale. La sua navicella spaziale Aditya-L1 ha viaggiato con successo oltre 9.2 lakh chilometri dalla Terra, sfuggendo di fatto alla sfera di influenza del nostro pianeta. Questa è la seconda volta che l'ISRO riesce a inviare un veicolo spaziale al di fuori della sfera di influenza della Terra, dopo la missione Mars Orbiter.

La missione Aditya-L1, lanciata il 2 settembre 2023 a bordo del razzo PSLV-C57, è la prima missione di classe osservatorio solare dedicata dell'India. La navicella spaziale trasporta sette diversi carichi utili progettati per studiare vari aspetti del Sole. Quattro di questi carichi utili osserveranno la luce del Sole, mentre i restanti tre misureranno i parametri in situ del plasma e dei campi magnetici.

Una volta che Aditya-L1 raggiunge il punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra, verrà posizionato in un'orbita alone, mantenendo una posizione relativa costante rispetto al Sole. Questo posizionamento strategico consentirà alla navicella spaziale di osservare continuamente il Sole per tutta la durata della sua missione di cinque anni, fornendo informazioni cruciali sul sole e contribuendo in modo significativo alla nostra comprensione della fisica solare e dell’eliofisica.

I dati raccolti dai carichi utili della navicella forniranno agli scienziati preziose informazioni sul comportamento delle particelle che circondano la Terra, sull'origine e l'accelerazione del vento solare e sui fenomeni meteorologici spaziali. Queste informazioni non solo miglioreranno la nostra comprensione del Sole, ma contribuiranno anche ai progressi nelle previsioni meteorologiche spaziali, che sono vitali per proteggere i satelliti e gli astronauti.

In conclusione, il viaggio riuscito della navicella spaziale Aditya-L1 oltre la sfera di influenza della Terra è un risultato notevole per l'ISRO. Apre la strada a una comprensione più profonda del Sole e del suo impatto sulla Terra, mettendo in mostra anche la crescente abilità dell’India nell’esplorazione spaziale.

Definizioni:

– Aditya-L1: la prima missione di classe osservatorio solare dedicata dell'India.

– ISRO: Organizzazione indiana per la ricerca spaziale.

– Lagrange Point 1 (L1): una posizione strategica a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, dove è diretta la navicella spaziale Aditya-L1.

– PSLV-C57: il razzo utilizzato per lanciare la navicella spaziale Aditya-L1.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)