La missione solare indiana Aditya L1 naviga verso il punto Lagrange 1 Sole-Terra

By

La missione solare indiana Aditya L1 ha superato un traguardo significativo, viaggiando per oltre 9.2 lakh chilometri dalla Terra e sfuggendo alla sfera di influenza terrestre. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato che la navicella spaziale è ora in viaggio verso il punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra.

L'ISRO ha espresso la sua eccitazione, affermando che questa è la seconda volta che inviano un veicolo spaziale oltre la sfera di influenza della Terra, dopo la prima missione Mars Orbiter. La navicella spaziale Aditya L1 ha subito una manovra fondamentale il 19 settembre, segnando l'inizio della sua traiettoria di 110 giorni verso la sua destinazione attorno al punto di Lagrange L1.

Aditya-L1 è un innovativo osservatorio spaziale indiano progettato per studiare il Sole da un'orbita attorno al punto Lagrange 1 Sole-Terra, situato a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. L'osservatorio si concentrerà sullo studio dell'atmosfera esterna del Sole, fornendo preziose informazioni sul suo comportamento.

È importante notare che la navicella spaziale Aditya-L1 non atterrerà sul Sole né si avvicinerà ad esso. Invece, orbiterà attorno al punto L1, che è una posizione gravitazionale equilibrata tra la Terra e il Sole. Questo posizionamento unico consente ad Aditya-L1 di osservare e raccogliere dati sull'atmosfera esterna del Sole senza mettere a repentaglio la sicurezza della navicella spaziale.

Dal suo lancio da Sriharikota, la navicella spaziale Aditya-L1 ha subito quattro manovre verso la Terra, ottenendo la velocità necessaria per il suo viaggio verso L1. Dopo la sua traiettoria di 110 giorni, la navicella spaziale verrà lanciata in un'orbita attorno a L1 attraverso una manovra.

Questa incredibile missione rappresenta un risultato significativo per l'ISRO e il programma spaziale indiano. Studiando l'atmosfera esterna del Sole, Aditya-L1 contribuirà alla nostra comprensione dell'attività solare e del suo impatto sulla Terra. È una testimonianza dell'impegno dell'India nell'esplorazione scientifica e nella scoperta nel campo della ricerca spaziale.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

–Hindustan Times (HT)