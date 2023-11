La missione solare indiana Aditya-L1 raggiunge una pietra miliare nell'osservazione dei brillamenti solari

By

La prima missione solare dell'India, Aditya-L1, ha recentemente fatto un passo avanti nel campo dell'osservazione dei brillamenti solari. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato il 7 novembre che Aditya-L1 ha catturato con successo la sua prima occhiata ai raggi X ad alta energia dei brillamenti solari utilizzando lo strumento HEL1OS a bordo della navicella spaziale.

Durante il suo periodo di osservazione iniziale dalle 12:00 alle 22:00 UT del 29 ottobre 2023, lo spettrometro a raggi X orbitante L1 ad alta energia (HEL1OS) ha registrato la fase impulsiva dei brillamenti solari. L'analisi dei dati registrati mostra la coerenza con le curve di luce a raggi X fornite dal GOES della NOAA.

Lo strumento HEL1OS, messo in servizio il 27 ottobre 2023, è attualmente in fase di messa a punto delle soglie e delle operazioni di calibrazione. Sviluppato dal Gruppo di Astronomia Spaziale dell'UR Rao Satellite Center, ISRO, Bangalore, HEL1OS mira a monitorare l'attività dei raggi X ad alta energia del Sole con tempi rapidi e spettri ad alta risoluzione.

Questo risultato significativo consente ai ricercatori di approfondire il rilascio di energia esplosiva e l’accelerazione degli elettroni durante le fasi impulsive dei brillamenti solari. I brillamenti solari, intense esplosioni di radiazioni risultanti dal rilascio di energia magnetica associata alle macchie solari, possono durare da minuti a ore.

I brillamenti producono emissioni potenziate in tutto lo spettro elettromagnetico, inclusi raggi radio, ottici, UV, raggi X molli, raggi X duri e raggi gamma. Studiando le emissioni provenienti da particelle accelerate e plasma caldo, gli scienziati ottengono preziose informazioni sulla dinamica di questi fenomeni solari.

Aditya-L1, progettato per osservazioni remote della corona solare e osservazioni in-situ del vento solare in L1 (punto lagrangiano Sole-Terra), rimarrà a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra e diretto verso il Sole. Lanciata il 2 settembre 2023, la navicella spaziale non atterrerà sul Sole né si avvicinerà ad esso.

Con ogni traguardo raggiunto, Aditya-L1 ci avvicina a svelare i misteri del Sole e a far avanzare la nostra comprensione della meteorologia spaziale.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la missione Aditya-L1?

Aditya-L1 è la prima missione solare dell'India progettata per osservazioni remote della corona solare e osservazioni in situ del vento solare a L1, che si trova a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra.

2. Cosa ha osservato Aditya-L1?

Aditya-L1 ha catturato il suo primo assaggio di raggi X ad alta energia dei brillamenti solari utilizzando lo strumento HEL1OS a bordo della navicella spaziale.

3. Qual è il significato di questa osservazione?

Questa osservazione consente ai ricercatori di studiare il rilascio di energia esplosiva e l’accelerazione degli elettroni durante le fasi impulsive dei brillamenti solari, fornendo preziose informazioni su questi fenomeni solari.

4. Come vengono generati i brillamenti solari?

I brillamenti solari derivano dal rilascio di energia magnetica associata alle macchie solari. Queste intense esplosioni di radiazioni possono durare da minuti a ore.

5. Quali emissioni sono prodotte dai brillamenti solari?

I brillamenti solari producono emissioni potenziate in tutto lo spettro elettromagnetico, compresi raggi radio, ottici, UV, raggi X molli, raggi X duri e raggi gamma. Queste emissioni provengono da particelle accelerate e plasma caldo.

(Fonti: [ISRO](https://www.isro.gov.in/) e [NASA](https://www.nasa.gov/))