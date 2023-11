Comprendere i brillamenti solari: registrare la fase impulsiva con HEL1OS

By

I brillamenti solari, quegli improvvisi schiarimenti dell’atmosfera solare, hanno a lungo incuriosito gli scienziati con il loro rilascio di energia esplosiva e l’accelerazione degli elettroni. Ora, il primo osservatorio spaziale solare indiano, Aditya-L1, ha fatto un passo avanti significativo nel catturare la fase impulsiva dei brillamenti solari utilizzando lo spettrometro a raggi X orbitante L1 ad alta energia (HEL1OS) sviluppato da ISRO.

Lo strumento HEL1OS, sviluppato dal gruppo di astronomia spaziale dell'UR Rao Satellite Center (URSC) dell'ISRO a Bangalore, ha registrato la fase impulsiva dei brillamenti solari durante il suo primo periodo di osservazione dal 29 ottobre. I dati registrati sono risultati coerenti con le curve di luce dei raggi X fornite dai satelliti ambientali operativi geostazionari (GOES) della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti.

Ciò che rende unica questa osservazione è la capacità di HEL1OS di monitorare l’attività dei raggi X ad alta energia del Sole con tempi rapidi e spettri ad alta risoluzione. Sono attualmente in corso la messa a punto delle soglie e le operazioni di calibrazione per garantire l'accuratezza delle misurazioni dello strumento.

Questa svolta ha implicazioni significative per i ricercatori che studiano i brillamenti solari. Studiando il rilascio di energia esplosiva e l’accelerazione degli elettroni durante la fase impulsiva dei brillamenti solari, gli scienziati possono acquisire una comprensione più profonda di questi affascinanti fenomeni. La fase impulsiva osservata dei brillamenti solari, caratterizzata dalla sua breve durata e dal picco anticipato, fornisce preziose informazioni per la ricerca in corso.

FAQ:

D: Qual è la fase impulsiva di un brillamento solare?

R: La fase impulsiva si riferisce all'iniziale improvviso schiarimento dell'atmosfera solare durante un brillamento solare.

D: In che modo HEL1OS cattura la fase impulsiva dei brillamenti solari?

R: HEL1OS, sviluppato da ISRO, è uno spettrometro a raggi X orbitante L1 ad alta energia che monitora l'attività dei raggi X ad alta energia del Sole con tempi rapidi e spettri ad alta risoluzione.

D: Perché è importante catturare la fase impulsiva?

R: Lo studio della fase impulsiva consente agli scienziati di comprendere il rilascio di energia esplosiva e l'accelerazione degli elettroni durante i brillamenti solari, portando a una comprensione più profonda di questi fenomeni.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?

R: Questa ricerca può contribuire ai progressi nelle previsioni meteorologiche spaziali e allo sviluppo di misure per proteggere i satelliti e altre tecnologie vulnerabili ai brillamenti solari.

