L'Osservatorio spaziale indiano Aditya-L1 inizia gli esperimenti scientifici

Il primo osservatorio solare spaziale indiano, Aditya-L1, ha recentemente iniziato a condurre esperimenti scientifici. Ha completato con successo la sua manovra finale legata alla Terra, l'inserimento del punto trans-lagrangiano 1 (TL1I), il 19 settembre 2023, ed è uscito dalla sfera di influenza gravitazionale della Terra. Aditya-L1 è ora in viaggio verso un'orbita attorno al punto di Lagrange 1 (L1), che si trova a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Questa posizione strategica fornirà alla navicella spaziale una visione ininterrotta del Sole per l'intera missione quinquennale.

Aditya-L1 è dotato di sette carichi utili, costituiti da quattro strumenti di telerilevamento e tre strumenti in-situ. I carichi utili del telerilevamento includono il coronagrafo della linea di emissione visibile (VELC), lo spettrometro a raggi X solare a bassa energia (SoLEXS), il telescopio per immagini ultraviolette solari (SUIT) e lo spettrometro a raggi X orbitante L1 ad alta energia (HEL1OS). I carichi utili in situ sono l'Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), il pacchetto analizzatore di plasma per Aditya (PAPA) e i magnetometri digitali triassiali avanzati ad alta risoluzione.

VELC, il carico utile principale, è un coronografo riflettente progettato per bloccare la luce del Sole, consentendo di vedere solo la corona. Dispone inoltre di uno spettrografo multi-fenditura per lo studio della corona solare attraverso l'imaging e la spettroscopia. SoLEXS e HEL1OS studieranno i brillamenti solari misurando rispettivamente i raggi X molli e duri emessi dal Sole. SUIT, un telescopio ultravioletto, acquisirà immagini del disco solare nella gamma di lunghezze d'onda del vicino ultravioletto, fornendo osservazioni della fotosfera e della cromosfera.

ASPEX è un analizzatore di particelle che studierà la composizione e il comportamento di diverse particelle nei venti solari. PAPA analizzerà gli ioni del vento solare e la loro composizione. I magnetometri a bordo misureranno il campo magnetico interplanetario nello spazio, aiutando a comprendere gli effetti dell'attività solare sui campi magnetici.

Aditya-L1 fornirà preziose informazioni su diversi argomenti, tra cui il riscaldamento coronale, le dinamiche meteorologiche spaziali, i brillamenti solari e la propagazione di particelle e campi nel mezzo interplanetario. Studierà anche gli strati superiori dell'atmosfera solare, misurerà le caratteristiche del plasma, indagherà la dinamica delle espulsioni di massa coronale ed esplorerà l'accelerazione dei venti solari, tra gli altri obiettivi.

Nel complesso, gli strumenti scientifici di Aditya-L1 sono stati progettati specificamente per osservare e analizzare l'atmosfera solare, consentendo una maggiore comprensione del comportamento del Sole e del suo impatto sull'ambiente terrestre.

