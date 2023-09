La missione indiana Aditya-L1 si dirige verso il punto Lagrange 1 Sole-Terra

La prima missione solare dell'India, Aditya-L1, è in viaggio verso la sua destinazione finale presso il Punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra. Questo punto nello spazio è dove le forze gravitazionali del Sole e della Terra sono in equilibrio, consentendo a un oggetto posizionato lì di rimanere relativamente stabile. Aditya-L1 opererà in un'orbita aureola attorno a L1, fornendo l'osservazione continua dei corpi celesti e consentendo la comunicazione con la Terra.

La missione, lanciata il 2 settembre, raggiungerà L1 a gennaio. Per garantire la sicurezza del veicolo spaziale, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta conducendo una consapevolezza situazionale. Secondo le ultime scoperte dell'ISRO, ci sono già altri quattro satelliti operativi su L1. Tre di essi appartengono alla NASA: WIND, Advanced Composition Explorer (ACE) e Deep Space Climate Observatory (DSCOVER). Il quarto satellite, l'Osservatorio solare ed eliosferico (SOHO), è una missione congiunta della NASA e dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

Il punto L1 è altamente desiderabile per i veicoli spaziali poiché richiede carburante minimo per le correzioni dell'orbita. Mantenere la stabilità dell'orbita è importante a causa della grande incertezza posizionale e della sensibilità alle forze perturbative. La determinazione dell'orbita (OD) per L1 richiede il monitoraggio della raccolta dei dati per un periodo prolungato.

Oltre ad Aditya-L1, il presidente dell'ISRO S. Somanath ha annunciato che è già configurata una missione su Venere. I carichi utili per l'esplorazione di Venere sono stati sviluppati poiché Venere, con la sua atmosfera densa e l'elevata pressione atmosferica, offre preziose informazioni sulla scienza spaziale e sulla possibilità che la Terra subisca cambiamenti simili.

La Electronics Corporation of India Limited (ECIL) sta lavorando alla missione Mangalyaan-2 dell'ISRO, in seguito al suo coinvolgimento nelle missioni Chandrayaan-2 e Aditya-L1. ECIL collabora con ISRO nella progettazione e sviluppo di sistemi di antenne e controllori logici di programma. Il successo della manovra della missione Aditya-L1 dimostra il ruolo cruciale del sistema di antenne di ECIL nella sua comunicazione, mentre l'antenna Deep Space Network di ECIL ha facilitato l'acquisizione dei dati dalla missione Chandrayaan.

Fonte:

– Nasa

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

– Agenzia spaziale europea (ESA)