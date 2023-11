Aggiunta di calcio al suolo: scoperta del suo impatto sulla materia organica e sullo stoccaggio del carbonio

By

Gli agricoltori riconoscono da tempo i vantaggi derivanti dall’aggiunta di calcio al suolo. Dalla regolazione dei livelli di pH al miglioramento della struttura del suolo, il calcio ha dimostrato di essere uno strumento prezioso per aumentare i raccolti. Tuttavia, un recente studio condotto da scienziati della Cornell University e della Purdue University, in collaborazione con la Canadian Light Source dell’Università del Saskatchewan, ha fatto luce su un meccanismo precedentemente sconosciuto innescato dal calcio quando viene introdotto nel suolo.

Prima di questo studio, i ricercatori erano a conoscenza dell'influenza del calcio sulla stabilizzazione della materia organica nel suolo. Tuttavia, l’impatto specifico sulla comunità microbica e sulle loro attività è rimasto un mistero. I microbi svolgono un ruolo cruciale nell’elaborazione della materia organica del suolo e nella promozione della crescita delle piante. Aggiungendo calcio al suolo, i ricercatori hanno scoperto un cambiamento significativo nella composizione della comunità microbica e nel modo in cui veniva processata la materia organica.

Il ricercatore capo Itamar Shabtai spiega: “Abbiamo dimostrato che aggiungendo calcio al suolo, abbiamo cambiato la comunità dei microbi nel suolo e il modo in cui elaborano la materia organica. Lo hanno elaborato in modo più efficiente: più carbonio è stato trattenuto nel suolo e meno è stato perso nell’atmosfera sotto forma di CO2”.

Il carbonio, un componente vitale della materia organica, svolge un ruolo fondamentale nella salute del suolo. I terreni ricchi di carbonio mostrano una migliore ritenzione idrica, un migliore apporto di nutrienti alle piante e una maggiore resistenza all’erosione. Inoltre, il suolo contiene più carbonio delle piante e dell’atmosfera messe insieme, il che lo rende un fattore essenziale per affrontare il cambiamento climatico. Aumentando il carbonio nel suolo attraverso l’uso strategico del calcio, potrebbe essere possibile mitigare l’aumento della CO2 atmosferica.

I ricercatori hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate presso la Canadian Light Source per misurare la decomposizione della materia vegetale e identificare il carbonio stabilizzato nel terreno. Le loro scoperte offrono potenziali vantaggi ai produttori agricoli, fornendo un altro strumento per mantenere e migliorare la materia organica del suolo. Utilizzando ammendanti del terreno che contengono calcio, come calce e gesso, gli agricoltori possono rafforzare efficacemente la materia organica del suolo e migliorare la salute generale del suolo.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quali sono i vantaggi dell'aggiunta di calcio al terreno?

R: L'aggiunta di calcio al suolo aiuta a regolare i livelli di pH, a migliorare la struttura del suolo, ad aumentare i raccolti e a facilitare l'efficiente apporto di nutrienti alle piante.

D: In che modo il calcio influisce sulla sostanza organica nel suolo?

R: Lo studio ha rivelato che l’aggiunta di calcio al suolo altera la composizione e l’attività delle comunità microbiche, portando a un trattamento più efficiente della materia organica, con conseguente aumento della ritenzione di carbonio nel suolo e riduzione della perdita sotto forma di CO2.

D: Perché il carbonio è importante per la salute del suolo?

R: Il carbonio gioca un ruolo cruciale in varie proprietà del suolo. I terreni con un contenuto di carbonio più elevato dimostrano una migliore ritenzione idrica, un migliore apporto di nutrienti alle piante, resistenza all’erosione e contribuiscono ad affrontare il cambiamento climatico immagazzinando quantità significative di carbonio.

D: In che modo i produttori agricoli possono trarre vantaggio da questi risultati?

R: Questa ricerca fornisce preziose informazioni agli agricoltori evidenziando l’impatto del calcio sulla materia organica del suolo. Incorporando ammendanti del terreno che contengono calcio, come calce e gesso, gli agricoltori possono migliorare efficacemente la materia organica del suolo, migliorando la salute del suolo e una maggiore produttività delle colture.

Fonte:

Articolo originale: phys.org

Studio: Nature Communications