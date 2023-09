Operazioni attive in corso dopo la scoperta dei calabroni asiatici sul Teesside

Crescono le preoccupazioni per la presenza di calabroni asiatici, noti anche come calabroni dalle zampe gialle, a Teesside. Questi predatori invasivi sono stati avvistati più frequentemente negli ultimi anni e rappresentano una minaccia significativa per le api mellifere e la biodiversità. L'Unità nazionale delle api (NBU) ha segnalato un forte aumento del numero di nidi trovati quest'anno, di cui 54 già scoperti.

Un avvistamento confermato di un calabrone asiatico a Yarm ha dato il via a una ricerca che ha portato alla scoperta di un nido vicino al fiume Tees. Sono ora in atto piani per distruggere e rimuovere il nido la prossima settimana come parte degli sforzi per proteggere gli impollinatori, in particolare le api, dalla decimazione. La British Beekeepers Association (BBKA) sta attivamente sensibilizzando sui calabroni e sul loro potenziale impatto sugli ecosistemi locali.

Un altro avvistamento è stato segnalato nella zona di Egglescliffe, vicino a Wasdale Drive, il 20 settembre. Quest'area è attentamente monitorata per ulteriori attività. La Cleveland Beekeepers Association ha fornito aggiornamenti regolari sulla situazione, confermando che una squadra di ispettori delle api ha localizzato con successo il nido venerdì.

Sebbene i calabroni siano stati trovati prevalentemente a Teesside, ci sono stati avvistamenti anche in altre parti del Regno Unito. Ad aprile furono segnalati avvistamenti nel Northumberland e a settembre ci fu un rapporto credibile da Hull. In queste aree sono in corso attività di monitoraggio per valutare l'entità della presenza del calabrone e la potenziale minaccia.

I calabroni asiatici, originari dell'Asia, hanno iniziato a diffondersi in Europa nel 2004. Il loro arrivo nel Regno Unito è stato notato per la prima volta alla fine del 2016, iniziando dalle Isole del Canale e infine dirigendosi verso l'Inghilterra meridionale. Questi calabroni sono in grado di uccidere le persone allergiche con una sola puntura e possono mangiare fino a 50 api in un giorno, rappresentando un rischio significativo sia per la salute umana che per la biodiversità.

