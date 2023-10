Svelando il meccanismo di regolazione dei geni bersaglio da parte del MITF

By

I ricercatori di Ludwig Oxford hanno fatto una scoperta significativa riguardo al fattore di trascrizione associato alla microftalmia (MITF) e al modo in cui regola i suoi geni bersaglio. Il MITF svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle cellule del pigmento ed è anche associato al melanoma, un tipo di cancro della pelle. I risultati di questo studio, pubblicati su Nature Communications, rivelano informazioni chiave sui meccanismi alla base del controllo del MITF sull'espressione genetica.

I ricercatori, guidati da Pakavarin Louphrasitthiphol e Colin Goding, hanno scoperto che l'acetilazione di uno specifico residuo di lisina, K206, inibisce la capacità del MITF di legarsi agli elementi del DNA legati alla differenziazione. L'acetilazione altera le preferenze di legame del DNA del MITF modificando le proteine ​​CBP/p300. Questa scoperta offre preziose informazioni sulla patologia della sindrome di Waardenburg, una malattia genetica caratterizzata da difetti di pigmentazione associati a una mutazione nel gene K206.

Un'altra osservazione degna di nota emersa dallo studio è che oltre il 40% delle molecole MITF nel nucleo rimangono strettamente legate al DNA, con tempi di residenza prolungati di oltre 100 secondi. Questa estesa durata di legame suggerisce che il MITF potrebbe avere un ruolo nello stabilire e mantenere specifiche strutture cromatiniche nei melanociti, simile ad altri regolatori della trascrizione coinvolti nell'organizzazione della cromatina.

Comprendere i meccanismi che regolano la selettività del target del MITF e il legame al DNA è cruciale per comprendere lo sviluppo del melanoma e guidare le future strategie terapeutiche. Ulteriori ricerche in quest'area potrebbero concentrarsi sull'esplorazione delle precise interazioni molecolari coinvolte nel legame e nell'acetilazione del DNA del MITF, nonché sullo studio del contributo di altri fattori alla selettività del suo bersaglio. Tali conoscenze potrebbero aprire la strada a interventi mirati nel trattamento del melanoma, così come di altre malattie legate allo sviluppo delle cellule pigmentate.

