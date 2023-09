Contabilità della variabilità dell'ossigeno negli ecosistemi costieri

Il declino dei livelli di ossigeno negli oceani a causa del cambiamento climatico e dell’inquinamento rappresenta una minaccia significativa per la vita marina e gli ecosistemi. Tuttavia, secondo i ricercatori della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), per prevedere con precisione il destino della vita marina è necessario tenere conto della variazione dei livelli di ossigeno nel tempo e nello spazio nei modelli dell’ecosistema marino.

I modelli attuali non riescono a catturare la dinamica dell’ossigeno negli ecosistemi costieri ricchi di organismi che producono ossigeno, come praterie di alghe, foreste di mangrovie e barriere coralline. Questi ecosistemi hanno una dinamica diversa rispetto alle aree meno produttive dell’oceano, che a volte vengono chiamate “deserti blu”.

In uno studio condotto dallo scienziato marino Marco Fusi, le osservazioni dei granchi in una foresta di mangrovie hanno rivelato la loro capacità di sopravvivere in acque sovrassature di ossigeno, grazie all’aumentata produzione di ossigeno a temperature più calde. I ricercatori hanno anche scoperto fluttuazioni nei livelli di ossigeno nella Laguna di Venezia e nelle barriere coralline del Mar Rosso, sfidando le ipotesi precedenti sulle “zone morte” povere di ossigeno.

La ricerca sottolinea la necessità di sviluppare modelli matematici complessi che incorporino la variabilità dei livelli di ossigeno nella gestione dell'ecosistema marino. I modelli lineari basati sui valori medi dell’ossigeno disciolto sono insufficienti per catturare la vera dinamica degli ecosistemi costieri.

I risultati dello studio suggeriscono che le specie marine negli ecosistemi produttivi hanno un'elevata capacità di adattamento e resilienza, in contrasto con le precedenti previsioni di significativa perdita di biodiversità. Incorporando le fluttuazioni nei modelli, gli scienziati possono comprendere meglio la capacità delle specie marine di adattarsi e sviluppare strategie di conservazione efficaci.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.

Fonte: Folco Giomi et al, Oxygen Dynamics in Marine Productive Ecosistemi su scala ecologicamente rilevante, Nature Geoscience (2023)