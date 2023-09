I buchi neri rotanti distruggono i dischi di gas circostanti, spiegando il comportamento drammatico dei quasar

By

I ricercatori della Northwestern University hanno condotto simulazioni 3D ad alta risoluzione che rivelano come i buchi neri rotanti distruggono lo spazio-tempo circostante, provocando la violenta distruzione di dischi di gas noti come dischi di accrescimento. Questo fenomeno ha un impatto significativo sul comportamento di alcuni degli oggetti più luminosi del cielo notturno, come i quasar.

Nelle simulazioni, i ricercatori hanno scoperto che l’anello interno del disco di accrescimento viene prima divorato dal buco nero, lasciando dietro di sé uno spazio vuoto. I detriti del sottodisco esterno si riversano quindi nello spazio vuoto, riempiendolo e il processo si ripete. Sorprendentemente, questo ciclo mangia-riempi-mangia avviene in pochi mesi, molto più velocemente di quanto si pensasse in precedenza.

Questa scoperta aiuta a spiegare le drastiche variazioni osservate nei quasar, che si ritiene siano il risultato dell’interazione tra i buchi neri e i loro dischi di accrescimento pieni di gas. La teoria classica del disco di accrescimento aveva difficoltà a spiegare i rapidi cambiamenti osservati nei quasar, ma le simulazioni forniscono una potenziale spiegazione. Lo schiarimento e l'oscuramento dei quasar sono coerenti con la distruzione della parte interna del disco di accrescimento.

Finora i ricercatori avevano ipotizzato che i dischi di accrescimento fossero ordinati e allineati con la rotazione del buco nero. Tuttavia, le simulazioni suggeriscono che questi dischi siano in realtà molto più turbolenti e disordinati. La dinamica dei gas, i campi magnetici e la relatività generale svolgono un ruolo cruciale nel comportamento del disco di accrescimento.

Le simulazioni dimostrano che l’effetto di trascinamento del fotogramma del buco nero rotante fa oscillare l’intero disco, in modo simile a un giroscopio. Ciò deforma il disco, portando a collisioni tra particelle di gas e alla creazione di shock luminosi che spingono la materia verso il buco nero. Alla fine, la regione più interna del disco si separa dal resto, determinando l'evoluzione indipendente dei sottodischi.

La regione di lacerazione, dove i sottodischi interno ed esterno si disconnettono, è dove inizia la frenesia alimentare. La rotazione del buco nero compete con l’attrito e la pressione del disco, provocando la collisione del disco interno con quello esterno. Il disco esterno elimina gli strati del disco interno, spingendolo verso l'interno. La gravità del buco nero attira quindi il gas dalla regione esterna per riempire quella interna.

Questa nuova comprensione della dinamica dei dischi di accrescimento e dei buchi neri fa luce sul comportamento dei quasar, in particolare sui quasar dall’aspetto mutevole che sembrano accendersi e spegnersi in brevi periodi di tempo. I rapidi cicli mangia-riempi-mangia osservati nelle simulazioni si allineano con i cambiamenti più rapidi osservati in questi quasar.

Ulteriori ricerche sul comportamento complesso dei buchi neri e dei loro dischi di accrescimento aiuteranno gli astronomi a comprendere meglio gli oggetti e i fenomeni più estremi dell’universo.

Fonte:

- Northwestern University

– Studio condotto da Nick Kaaz, Northwestern University