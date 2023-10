Analisi del comportamento delle onde in mezzi variabili nel tempo

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università della Finlandia orientale e dell’Università di Tampere ha esplorato il comportamento delle onde nei mezzi variabili nel tempo. Considerando che la velocità di un’onda può variare nel tempo, i ricercatori hanno sviluppato quella che chiamano equazione dell’onda in accelerazione. Questa equazione tiene conto degli effetti relativistici e ha implicazioni per vari fenomeni.

Nel loro studio, i ricercatori hanno scoperto che l’equazione delle onde in accelerazione consente solo soluzioni in cui il tempo scorre in avanti, stabilendo una direzione del tempo ben definita o una “freccia del tempo”. Mentre la direzione del tempo è spesso determinata dall’aumento dell’entropia, questa ricerca mostra che anche a livello delle singole particelle esiste una direzione fissa del tempo.

Il quadro presentato nello studio risolve anche il dibattito di lunga data noto come controversia Abraham-Minkowski. Affronta la questione di cosa succede alla quantità di moto della luce quando entra in un mezzo. I ricercatori hanno scoperto che, secondo la prospettiva dell'onda, non vi è alcun cambiamento nella quantità di moto.

Inoltre, l'equazione delle onde in accelerazione consente la modellazione analitica delle onde in materiali variabili nel tempo. Ciò è particolarmente prezioso in quanto consente lo studio di situazioni che prima erano accessibili solo attraverso simulazioni numeriche. La ricerca fornisce anche approfondimenti su fenomeni come il comportamento delle onde nei cristalli del tempo fotonico disordinato, dove la conservazione dell’energia è violata localmente a causa dello spazio-tempo curvo sperimentato dall’onda.

Questo studio ha importanti implicazioni per varie aree, inclusi gli effetti ottici di tutti i giorni, i test di laboratorio della relatività generale e l’acquisizione di una comprensione più profonda della direzione preferita del tempo.

Fonte:

– Matias Koivurova et al, “Media variabili nel tempo, relatività e freccia del tempo”, Optica.

– Università della Finlandia orientale