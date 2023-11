Alla scoperta delle gigantesche lamprede antiche: approfondimenti sull'evoluzione di un feroce predatore

I ricercatori hanno recentemente fatto una scoperta straordinaria nel nord della Cina, portando alla luce i fossili di due specie di lampreda che prosperarono circa 160 milioni di anni fa. Questi fossili fanno luce sull’intrigante evoluzione di questi antichi pesci, rivelando che si erano già trasformati in formidabili predatori con lunghezze sbalorditive, crescendo oltre dieci volte più grandi dei loro primi parenti.

Le lamprede, spesso definite “fossili viventi”, hanno una ricca storia evolutiva che risale a 360 milioni di anni fa. Queste creature sono rimaste relativamente inalterate durante questo lungo periodo, guadagnandosi così il meritato soprannome. Mentre le lamprede contemporanee possono raggiungere fino a un metro di lunghezza, i loro antenati paleozoici erano lunghi solo pochi centimetri. Una delle specie di lampreda antiche scoperte di recente, chiamata Yanliaomyzon occisor, misurava più di 64 centimetri (25 pollici) dalla punta alla coda, a dimostrazione della crescita significativa che questi pesci hanno subito nel tempo.

I fossili sono stati trovati all’interno della Yanliao Biota terrestre, un sito nel nord della Cina rinomato per i suoi fossili Lagerstätte straordinariamente ben conservati. Questi fossili offrono ai paleontologi un’opportunità unica di approfondire la storia evolutiva e la biologia alimentare ancestrale delle lamprede moderne.

Il gruppo di ricerca, guidato da Feixiang Wu dell’Accademia cinese delle scienze, ha condotto un’analisi approfondita delle due specie di lampreda utilizzando tecniche avanzate come la tomografia microcomputerizzata a raggi X, consentendo loro di visualizzare i fossili con intricati dettagli 3D. Insieme ai loro parenti stretti, le missine, le lamprede appartengono al gruppo distintivo dei vertebrati viventi senza mascelle. Queste straordinarie creature marine assomigliano alle anguille e condividono corpi lunghi e privi di scaglie. Tuttavia, è importante notare che le anguille sono specie molto più nuove, che possiedono caratteristiche innovative come mascelle e ossa.

A differenza di altri pesci che utilizzano le mascelle per nutrirsi, le lamprede possiedono una bocca circolare e dai denti aguzzi che consente loro di succhiare il sangue della preda. Le lamprede sono tra i primi vertebrati conosciuti e il loro comportamento alimentare ha un peso significativo nello studio dell'evoluzione dei vertebrati. Come spiegano Wu, Janvier e Zhang nel loro articolo pubblicato, le lamprede si attaccano saldamente agli ospiti o alle prede e si nutrono consumando sangue o tagliando i tessuti usando la loro ventosa orale dentata.

Nonostante la loro importanza nella comprensione dell’evoluzione dei vertebrati, decifrare la storia evolutiva delle lamprede si è rivelato impegnativo a causa della limitata disponibilità di fossili. Non è chiaro esattamente quando le lamprede abbiano sviluppato denti complessi per nutrirsi, poiché le loro prime controparti non avevano il primo stadio larvale osservato nel ciclo di vita delle lamprede moderne, dove le loro uova si schiudono come creature cieche simili a vermi che si nascondono nel limo.

Le nuove specie di lamprede giurassiche offrono preziosi indizi sul comportamento alimentare e sul ciclo di vita delle antiche lamprede. Le dimensioni maggiori di queste specie probabilmente hanno permesso loro di migrare su distanze più lunghe, espandere il loro raggio d’azione, deporre più uova e adattarsi agli ambienti di acqua salata in modo più efficace.

Attraverso un esame meticoloso, i ricercatori hanno anche scoperto resti scheletrici, inclusi denti, mascelle e persino teschi di pesci ossei non identificati, all'interno dei tratti intestinali di entrambe le specie fossili. Questi resti indicano fortemente le abitudini carnivore delle antiche lamprede, rendendole le più antiche testimonianze di lamprede con una modalità di alimentazione chiaramente specificata.

Lo studio ribalta le precedenti ipotesi riguardanti l’origine biogeografica delle lamprede moderne, indicando l’emisfero meridionale come probabile origine. Sottolinea l’importanza dei fossili nel colmare le lacune evolutive e fornisce nuove intuizioni sulle origini e sulla natura predatoria di queste sorprendenti creature. I risultati sono stati pubblicati sulla stimata rivista scientifica Nature Communications.

