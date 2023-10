Il potenziale delle terre coltivate abbandonate per la mitigazione del clima e la sicurezza alimentare

I ricercatori del Centro per le soluzioni climatiche basate sulla natura (CNCS) dell’Università Nazionale di Singapore stanno esortando i governi a ripensare l’uso dei terreni coltivati ​​abbandonati per sostenere gli sforzi di mitigazione climatica e di sicurezza alimentare. In uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, i ricercatori evidenziano la “seconda possibilità” che queste terre trascurate meritano per affrontare la duplice crisi globale del cambiamento climatico e della carenza di cibo.

L’espansione dei terreni agricoli per soddisfare la crescente domanda alimentare associata all’aumento della popolazione globale spesso invade e mette in pericolo habitat naturali cruciali come le foreste tropicali. Nel frattempo, ogni anno una quantità significativa di terreni coltivati ​​viene abbandonata a causa di vari fattori quali il degrado del territorio, i cambiamenti socioeconomici, i disastri, i conflitti armati e l’urbanizzazione.

Secondo lo studio, tra il 1992 e il 2020, a livello globale sono stati abbandonati circa 101 milioni di ettari di terreni coltivati, equivalenti alla superficie dell’Egitto. Ciò si traduce in un tasso di abbandono di circa 3.6 milioni di ettari all’anno. Tuttavia, i ricercatori sottolineano il potenziale di questi terreni coltivati ​​abbandonati come soluzioni basate sulla natura.

La gestione strategica dei terreni coltivati ​​abbandonati può comportare la ricoltivazione per la produzione alimentare o la riforestazione. La ricoltivazione può aiutare ad alleviare la pressione dell’abbattimento delle foreste per nuovi terreni coltivati, contribuendo alla conservazione delle foreste esistenti. I ricercatori hanno scoperto che dei 101 milioni di ettari globali di terreni agricoli abbandonati, 61 milioni di ettari sono utilizzabili per la ricoltivazione, producendo potenzialmente cibo sufficiente a nutrire tra i 292 e i 476 milioni di persone all’anno.

La riforestazione di queste terre abbandonate può creare giovani foreste che fungono da pozzi di carbonio, assorbendo l’anidride carbonica atmosferica e svolgendo un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Lo studio ha identificato 83 milioni di ettari disponibili per la riforestazione, che potrebbero sequestrare fino a 1,066 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno, più o meno equivalenti alle emissioni annuali del Giappone. Circa la metà del totale dei terreni agricoli abbandonati, circa 50.5 milioni di ettari, erano adatti sia alla ricoltivazione che al rimboschimento.

I politici devono valutare i benefici e i compromessi della ricoltivazione o della riforestazione sulla base delle specifiche circostanze nazionali, delle priorità e di altri fattori influenti. Le politiche locali, l’accesso al mercato e l’apertura al commercio internazionale possono avere un impatto significativo su queste decisioni. I ricercatori sottolineano l’importanza di analizzare scientificamente l’idoneità del terreno e le potenzialità realizzabili, insieme alla conoscenza locale specifica del contesto, per sbloccare il potenziale dei terreni coltivati ​​abbandonati.

In conclusione, i terreni coltivati ​​abbandonati offrono una risorsa in gran parte non sfruttata per affrontare il cambiamento climatico e la scarsità di cibo. Gestendo strategicamente e riconvertendo queste terre attraverso la ricoltivazione o la riforestazione, i governi possono compiere progressi significativi negli sforzi di mitigazione del clima e di sicurezza alimentare.

