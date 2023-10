La missione Europa Clipper da 5 miliardi di dollari: esplorazione della Luna di Giove alla ricerca di segni di vita

By

Manca solo un anno al lancio dell’attesissima missione Europa Clipper. Con un prezzo di 5 miliardi di dollari, questa ambiziosa missione spaziale robotica mira a rispondere a una domanda cruciale: la luna ghiacciata di Giove, Europa, potrebbe ospitare la vita sotto la sua superficie ghiacciata?

Europa è un affascinante corpo celeste leggermente più piccolo della Luna terrestre. Ciò che lo rende particolarmente intrigante per gli scienziati è la presenza di un vasto oceano globale di acqua liquida nascosto sotto la crosta ghiacciata. La navicella spaziale Europa Clipper effettuerà sorvoli ravvicinati di Europa, arrivando entro 16 miglia dalla sua superficie, e utilizzerà una sofisticata suite di nove strumenti per indagare sulla luna.

Secondo Jordan Evans, leader del team Europa Clipper presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, la missione è attualmente sulla buona strada per partire per Giove il 10 ottobre 2024, durante una finestra di lancio planetaria di 21 giorni. Gli ingegneri hanno determinato l'orario preciso del lancio, con decollo previsto per le 11:51 EDT.

La missione Europa Clipper presenta sfide uniche a causa delle sue enormi dimensioni e complessità. Con un peso di 13,000 libbre e un'apertura alare di pannelli solari di 100 piedi, la navicella spaziale è dotata di strumenti radar sensibili che devono funzionare simultaneamente. Evans lo descrive come una “bestia”.

Nonostante abbia dovuto affrontare alcuni ostacoli lungo il percorso, come problemi di personale e la necessità di selezionare il razzo giusto per la missione, l’Europa Clipper sta facendo progressi. Alla fine la NASA ha scelto il Falcon Heavy di SpaceX per il lancio, risparmiando circa 2 miliardi di dollari e consentendo una traiettoria più diretta verso Giove.

Anche la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sulla missione, causando ritardi nella consegna di alcuni strumenti di Clipper. Tuttavia, i componenti finali sono stati installati di recente, inclusi gli strumenti scientifici della navicella, l'elettronica e l'antenna per comunicazioni ad alto guadagno.

Nei prossimi mesi, la navicella spaziale sarà sottoposta a test rigorosi, inclusi test su suono, vibrazioni, urti e compatibilità elettromagnetica. Gli ingegneri sottoporranno inoltre la navicella spaziale a sbalzi di temperatura estremi in una camera a vuoto termico.

Con la finestra di lancio che si aprirà tra un anno, la missione Europa Clipper sta raggiungendo traguardi fondamentali e si sta avvicinando sempre di più alla scoperta dei segreti del potenziale di Europa per sostenere la vita.

Fonte:

NASA / JPL-Caltech