Una giovane dell'Alabama scopre il cranio di una balena di 34 milioni di anni nella fattoria di famiglia

Lindsey Stallworth, studentessa della Alabama School of Math and Science, ha fatto un'incredibile scoperta mentre cercava fossili nella fattoria della sua famiglia. Stallworth si è imbattuto in un teschio di balena di 34 milioni di anni, segnando una scoperta significativa per la regione.

Stallworth raccoglieva fossili nella fattoria da anni, ma non aveva mai avuto nessuno che fornisse informazioni al riguardo. Ha deciso di portare alcune delle sue scoperte al suo insegnante di biologia, Drew Gentry, che è un paleontologo. Gentry ha immediatamente riconosciuto uno dei denti di squalo che gli ha mostrato ed è rimasto incuriosito nel saperne di più sulla sua origine.

Gentry ha visitato la fattoria durante l'estate nella speranza di fare ricerche sui denti dello squalo. Tuttavia, ha trovato qualcosa di molto più significativo. Nel giro di poche ore, Gentry scoprì frammenti di ossa fossilizzate, che lo portarono a diverse grandi ossa che emergevano dal terreno. Le ossa furono identificate come appartenenti a una balena.

Accompagnato da Stallworth e da alcuni aiutanti, Gentry trascorse la maggior parte di giugno e luglio a scavare i resti. Hanno riportato le ossa in un laboratorio di paleontologia presso la Alabama School of Math and Science per ulteriori studi.

Si stima che la balena sia lunga circa 20 piedi e si ritiene che sia un parente più piccolo del Basilosaurus cetoides, il fossile di stato dell'Alabama. Potrebbe anche essere correlato alla zygorhiza, un'altra specie di balena trovata negli stati vicini.

Anche se finora è stato recuperato solo il cranio, il team prevede di dissotterrare il resto della balena nei prossimi anni. A causa delle sue dimensioni, ci vorranno dai tre ai quattro anni per portare alla luce la creatura.

Jun Ebersole, direttore delle collezioni del McWane Science Center, ha confermato che il cranio della balena ha circa 34 milioni di anni. La scoperta fornisce preziose informazioni sull’antica vita marina in Alabama e sottolinea l’importanza di continue esplorazioni e ricerche nel campo della paleontologia.

