Trama: I ricercatori hanno scoperto i denti fossili di una piccola creatura simile a un roditore chiamata Sikuomys mikros, soprannominata il "topo del ghiaccio", che visse oltre 70 milioni di anni fa in quella che oggi è l'Alaska. La creatura, delle dimensioni di un topo domestico, prosperava nelle temperature gelide e nell'oscurità dell'inverno artico, insieme a varie specie di dinosauri. I denti, che misurano solo da 1 a 1.5 millimetri, sono stati trovati all'interno di sedimenti raccolti da tre siti separati nella Formazione Prince Creek, un'area ricca di fossili di dinosauro. I denti erano sufficientemente distinti da quelli dei suoi parenti stretti per classificarlo come una nuova specie. Sebbene si sappia poco sui comportamenti e sullo stile di vita della creatura, gli scienziati ipotizzano che potrebbe essere rimasta attiva durante tutto l'inverno, nutrendosi di insetti e altri invertebrati per sopravvivere in un ambiente ostile. Si ritiene che le piccole dimensioni del Sikuomys mikros siano un adattamento evolutivo, che gli consente di richiedere meno cibo durante i mesi invernali.

La Formazione Prince Creek, situata sopra il Circolo Polare Artico, offre una finestra unica sugli abitanti preistorici della regione durante il periodo dei dinosauri. La scoperta dei denti del “topo ghiacciato” amplia la nostra comprensione dei diversi ecosistemi che esistevano nell’antico Artico, sfidando i nostri preconcetti sui limiti della vita in ambienti estremi.

Fonte: Journal of Systematic Paleontology (agosto 2021)