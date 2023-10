Una svolta rivoluzionaria: DeepMB consente l'imaging optoacustico di alta qualità in tempo reale

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’imaging medico, affrontando la sfida di lunga data di ottenere rapidamente immagini di alta qualità utilizzando la tomografia optoacustica multispettrale (MSOT). MSOT è una tecnologia all’avanguardia che ha il potenziale per diagnosticare e valutare varie malattie come il cancro al seno e la distrofia muscolare. Tuttavia, la lunga elaborazione necessaria per generare immagini dettagliate ne ha limitato l’utilità clinica.

Per superare questa sfida, i ricercatori hanno sviluppato DeepMB, un framework di deep learning che consente l’imaging optoacustico di alta qualità e in tempo reale. DeepMB colma il divario tra la velocità dell'imaging in tempo reale e la qualità dell'immagine ottenuta attraverso la ricostruzione basata su modello. Raggiunge questo obiettivo rappresentando la ricostruzione basata su modello utilizzando una rete neurale profonda.

Ciò che distingue DeepMB sono le sue prestazioni impressionanti. Addestrando il sistema su segnali optoacustici sintetizzati e immagini reali create attraverso la ricostruzione basata su modelli, i ricercatori hanno ottenuto un'accurata ricostruzione dell'immagine optoacustica in soli 31 millisecondi per immagine. Questo è circa 1000 volte più veloce degli algoritmi all'avanguardia, pur mantenendo praticamente nessuna perdita nella qualità dell'immagine, come confermato attraverso valutazioni qualitative e quantitative di un diverso set di dati di immagini in vivo.

Le implicazioni di DeepMB sono profonde. Promette di fornire ai medici accesso immediato a immagini MSOT di alta qualità indipendentemente dalle condizioni del paziente o dall'area del corpo da scansionare. Questa innovazione apre la possibilità che l’imaging con contrasto multispettrale ad alta risoluzione attraverso la tomografia optoacustica portatile diventi una parte di routine della pratica clinica. Ha il potenziale per trasformare gli studi medici e la cura dei pazienti dotando gli operatori sanitari di un potente strumento per effettuare diagnosi più accurate e fornire cure di livello superiore.

In conclusione, DeepMB rappresenta un progresso significativo nell’imaging optoacustico. La sua versatilità si estende oltre l'MSOT ad altre modalità di imaging come ultrasuoni, raggi X e risonanza magnetica. Man mano che DeepMB continua ad evolversi, ha il potenziale per diventare una pietra miliare dell'imaging medico moderno, fornendo risultati di alta qualità a velocità senza precedenti e rivoluzionando il campo in meglio.

