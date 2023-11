Una dolce trasformazione: rivoluzionare l’uso degli scarti della cantina

Alcuni ricercatori turchi hanno fatto un passo avanti sorprendente nella ricerca di soluzioni sostenibili per i rifiuti delle cantine. In un recente studio pubblicato sul Journal of Science of Food and Agriculture, hanno rivelato una tecnica innovativa per riutilizzare le fecce di vino, un sottoprodotto significativo del processo di vinificazione, per creare dolci a base di gelatina. Questa innovazione non solo offre un colorante naturale a basso costo per i dolciumi, ma aggiunge anche benefici per la salute.

Le fecce di vino sono i residui che rimangono dopo il processo di fermentazione, composti principalmente da cellule di lievito morte. Ogni anno in tutto il mondo vengono prodotti l’incredibile cifra di 2.5 milioni di tonnellate di fecce di vino. Sebbene le fecce di vino possano danneggiare l'ambiente se rilasciate direttamente, possiedono notevoli proprietà in grado di migliorare gli aspetti nutrizionali e funzionali di vari prodotti, tra cui yogurt, gelato e persino hamburger.

È interessante notare che fino ad ora l'utilizzo delle fecce di vino nei prodotti dolciari a base di gelatina non era stato segnalato. Questo studio presenta un'analisi comparativa tra gelatine colorate con fecce di vino e coloranti commerciali standard. I risultati mostrano in modo affascinante come l’inclusione di fecce di vino migliori la consistenza delle gelatine amplificandone al tempo stesso il profilo aromatico.

Il dottor Gülce Bedis Kaynarca, professore assistente presso l'Università di Kırklareli in Turchia e autore corrispondente dello studio, spiega l'ispirazione alla base della loro ricerca, affermando: “Le industrie dolciarie spesso utilizzano coloranti alimentari per migliorare l'attrattiva dei loro prodotti. Tuttavia, i coloranti alimentari sintetici mancano delle proprietà aromatiche e dei componenti benefici presenti nelle fecce di vino. Nonostante la loro stabilità, questi coloranti sintetici possono contenere anche componenti tossici”.

Si prevede che il mercato in crescita dei coloranti alimentari raggiungerà i 4.77 miliardi di dollari entro il 2026. La crescente preferenza dei consumatori per prodotti con etichette pulite e componenti vegetali naturali rende le fecce di vino un'opzione allettante. Inoltre, le fecce di vino rappresentano un’alternativa più economica rispetto alle loro controparti commerciali.

Kaynarca sottolinea che l'adozione delle fecce di vino come colorante non solo riduce i costi di produzione ma aggiunge anche proprietà funzionali ai prodotti dolciari, con conseguenti benefici economici complessivi. Riutilizzando le fecce di vino, le aziende vinicole possono ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti e allo stesso tempo contribuire alla riduzione dell’inquinamento idrico e delle emissioni di gas serra attraverso un’efficiente gestione dei rifiuti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono le fecce di vino?

Le fecce di vino sono gli avanzi del processo di fermentazione nella vinificazione, costituiti prevalentemente da cellule di lievito morte.

2. Quali sono le potenziali applicazioni delle fecce di vino?

Oltre al loro utilizzo come colorante naturale nelle pasticcerie, le fecce di vino possono essere incorporate in vari prodotti come yogurt, gelati e hamburger. Si dimostrano promettenti anche nella formulazione di integratori alimentari e snack salutari con potenziali proprietà cardioprotettive e antitumorali.

3. Perché le fecce di vino sono un’opzione interessante per l’industria alimentare?

I consumatori cercano sempre più prodotti con etichette pulite e componenti vegetali naturali. Le fecce di vino offrono queste caratteristiche desiderabili pur essendo più convenienti rispetto ai coloranti alimentari commerciali.

Per maggiori informazioni si rimanda allo studio originale pubblicato sul Journal of the Science of Food and Agriculture: Studio del potenziale delle fecce di vino come colorante naturale e ingrediente funzionale nella produzione di gelatina.

Fonte: phys.org