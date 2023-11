L'esplosione di raggi gamma provoca una temporanea riduzione dell'ozono nell'atmosfera superiore della Terra

By

Il 9 ottobre 2022 gli astronomi hanno notato uno straordinario lampo di raggi gamma, il più luminoso della storia, originato da una supernova a circa 1.9 miliardi di anni luce di distanza. Si è recentemente scoperto che questo evento cosmico, rilevato dai telescopi nello spazio, ha avuto un impatto significativo sull'atmosfera superiore della Terra, in particolare sulle molecole di ozono presenti nella ionosfera. Sebbene l’effetto fosse solo temporaneo, durando pochi minuti prima che l’ozono si riparasse da solo, questa scoperta fa luce sulla potenziale influenza delle esplosioni distanti sulla nostra atmosfera.

Il team di scienziati, guidato dal dottor Pietro Ubertini dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, ha osservato un cambiamento misurabile nel numero di particelle ionizzate nell'atmosfera superiore della Terra come conseguenza del lampo di raggi gamma. Queste particelle ionizzate includevano molecole di ozono, responsabili dell’assorbimento della radiazione solare dannosa. La riduzione dell’ozono è stata breve e non grave, ma evidenzia la vulnerabilità della nostra atmosfera ai fenomeni cosmici.

Mentre la maggior parte dello strato di ozono è concentrato nella stratosfera, situata a circa 10-25 miglia sopra la superficie terrestre, esiste anche in concentrazioni inferiori nella ionosfera, che si estende da 37 a 310 miglia di altitudine. Lo strato di ozono svolge un ruolo cruciale nella protezione della Terra dalle radiazioni ultraviolette, che possono avere effetti dannosi sugli organismi viventi, tra cui scottature solari, cancro della pelle e danni ai raccolti.

Il recente studio ha utilizzato i dati del satellite sismico-elettromagnetico cinese e del laboratorio internazionale di astrofisica dei raggi gamma dell’Agenzia spaziale europea per analizzare gli effetti del lampo di raggi gamma sulla Terra. I ricercatori hanno scoperto un forte aumento del campo elettrico nella parte superiore della ionosfera, che indica la ionizzazione delle molecole di ozono e azoto da parte dei raggi gamma. Le molecole ionizzate non erano in grado di assorbire la radiazione ultravioletta, esponendo brevemente la Terra a ulteriori raggi solari potenzialmente dannosi.

Questa ricerca dimostra la suscettibilità dell'atmosfera terrestre agli eventi cosmici anche quando si verificano a milioni o miliardi di anni luce di distanza. Sebbene la temporanea riduzione dell’ozono causata da questo lampo di raggi gamma fosse gestibile, le simulazioni suggeriscono che se un evento simile si verificasse nella nostra Via Lattea, potrebbe potenzialmente provocare una prolungata riduzione dello strato di ozono, portando a conseguenze significative per la vita sulla Terra.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un lampo di raggi gamma?

R: Un lampo di raggi gamma è un'esplosione estremamente energetica che avviene nello spazio, rilasciando un'enorme quantità di raggi gamma, la forma più energetica di radiazione elettromagnetica.

D: Come ci protegge lo strato di ozono?

R: Lo strato di ozono assorbe una parte significativa della radiazione ultravioletta del sole, impedendogli di raggiungere la superficie terrestre e causare danni agli organismi viventi.

D: Gli eventi cosmici come i lampi di raggi gamma possono influenzare l'atmosfera terrestre?

R: Sì, questo studio ha dimostrato che anche i lampi di raggi gamma che si verificano lontano dalla Terra possono avere effetti notevoli sulla nostra atmosfera, inclusa la temporanea riduzione dell’ozono.

D: Un evento simile più vicino alla Terra potrebbe essere catastrofico?

R: Secondo gli scienziati, se un lampo di raggi gamma si verificasse più vicino alla Terra nella Via Lattea, potrebbe potenzialmente provocare un prolungato impoverimento dello strato di ozono, con gravi implicazioni per la vita sul nostro pianeta.