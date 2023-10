Svelare la storia sismica nascosta del Puget Sound

Uno studio innovativo ha gettato nuova luce sull’antica attività sismica che ha modellato la regione del Puget Sound, sede della vivace città di Seattle. I ricercatori sono stati a lungo perplessi sui tempi e sulla magnitudo dei terremoti avvenuti più di 1,100 anni fa nella zona. Tuttavia, un team di scienziati ha ora determinato che due faglie adiacenti hanno subito attività sismica in un periodo di 6 mesi, fornendo informazioni essenziali sul passato della regione.

Invece di fare affidamento sui tradizionali metodi di datazione al radiocarbonio, che spesso danno risultati incerti, i ricercatori si sono rivolti a una fonte non convenzionale: gli anelli degli alberi. Hanno analizzato gli anelli di crescita annuali degli abeti di Douglas che morirono durante l’antico evento sismico e furono successivamente sepolti sotto il fango o sommersi nell’acqua. Esaminando attentamente i modelli negli anelli degli alberi, il team ha scoperto che gli alberi provenienti da siti diversi morirono simultaneamente, indicando che le faglie di Seattle e Saddle Mountain si ruppero durante lo stesso periodo.

I risultati dello studio suggeriscono due possibili scenari: o due terremoti ravvicinati di magnitudo 7.5 e 7.3 si sono verificati entro 6 mesi l'uno dall'altro, oppure un singolo terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito entrambe le faglie. In entrambi i casi, i terremoti furono altamente distruttivi e paragonabili per intensità al devastante terremoto di San Francisco del 1906. Queste informazioni non solo forniscono informazioni cruciali per comprendere l’attività sismica passata nella regione, ma hanno anche implicazioni significative per la futura pianificazione dei terremoti e la progettazione degli edifici.

Le conoscenze acquisite da questa ricerca possono aiutare scienziati e ingegneri a prepararsi meglio per potenziali futuri terremoti nella regione del Puget Sound. Comprendendo i tempi e l’intensità dei terremoti passati, è possibile migliorare le strategie di gestione delle emergenze e rivedere i regolamenti edilizi per tenere conto della possibilità di grandi scosse o di terremoti multipli consecutivi. Questo studio segna un importante passo avanti nella nostra comprensione della storia sismica del Puget Sound e rafforza la necessità di ricerca e preparazione continue nelle regioni a rischio sismico.

FAQ

1. Come hanno fatto i ricercatori a determinare la tempistica degli antichi terremoti?

I ricercatori hanno esaminato gli anelli di crescita annuali degli abeti di Douglas che morirono durante l'evento sismico. Analizzando i modelli degli anelli degli alberi, sono stati in grado di determinare che gli alberi provenienti da diversi siti sono morti simultaneamente, indicando che i terremoti si sono verificati entro un periodo di 6 mesi.

2. Quali erano i due possibili scenari per i terremoti?

In base alla dimensione delle faglie, il team ha stimato che due terremoti ravvicinati di magnitudo 7.5 e 7.3 si sono verificati entro 6 mesi l’uno dall’altro, oppure che un singolo terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito entrambe le faglie.

3. Quali sono le implicazioni di questa ricerca per la futura pianificazione sismica e progettazione edilizia?

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per la futura pianificazione sismica e la progettazione degli edifici nella regione del Puget Sound. La conoscenza acquisita dalla comprensione dei tempi e dell’intensità dei terremoti passati può aiutare le strategie di gestione delle emergenze e le norme edilizie a prepararsi meglio per potenziali terremoti futuri. Ciò può includere la considerazione della possibilità di grandi scosse o terremoti consecutivi nella progettazione degli edifici e la revisione delle mappe del moto del suolo utilizzate per i regolamenti edilizi.

Fonte:

– “Un forte terremoto (o due) scosse il Puget Sound 1,100 anni fa” – Eos