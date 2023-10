Una strategia per migliorare la superconduttività guidata dalla luce di K₃C₆₀

By

I ricercatori hanno identificato una strategia per aumentare la superconduttività indotta dalla luce del materiale K₃C₆₀. La superconduttività è la capacità di alcuni materiali di condurre elettricità con una resistenza minima, rendendoli altamente desiderabili per varie applicazioni tecnologiche. K₃C₆₀ è un superconduttore organico che mostra resistenza pari a zero se esposto a impulsi ottici nel medio infrarosso.

Il team di ricercatori dell'Istituto Max Planck per la struttura e la dinamica della materia, dell'Università degli Studi di Parma e dell'Università di Oxford è riuscito ad aumentare di due ordini di grandezza la fotosensibilità di K₃C₆₀. Questa svolta ha comportato l'uso di una sorgente ottica altamente sintonizzabile, che raggiunge una frequenza di 10 THz.

Negli esperimenti precedenti, i ricercatori avevano già raggiunto la fase superconduttiva in K₃C₆₀ utilizzando energie fotoniche di eccitazione a maggiore energia. Tuttavia, questo studio si è concentrato sull’esplorazione dell’eccitazione nel materiale a energie più basse, cosa resa possibile utilizzando una sorgente terahertz.

La fisica alla base di questo miglioramento non è ancora del tutto chiara. Tuttavia, i ricercatori ritengono che le vibrazioni molecolari guidate si accoppiano con gli stati elettronici del materiale, migliorando l’accoppiamento e la coerenza necessari per la superconduttività. Il team è riuscito a mantenere uno stato superconduttore di lunga durata a temperatura ambiente per una durata di 10 nanosecondi.

Questa ricerca non solo fa luce sui meccanismi alla base della superconduttività indotta dalla luce nel K₃C₆₀, ma introduce anche una strategia che potrebbe prolungare la superconduttività fotoindotta. Ciò ha potenziali implicazioni per lo sviluppo di tecnologie quantistiche guidate dalla luce. I ricercatori intendono anche studiare le proprietà di questo stato transitorio e confrontarle con la superconduttività all'equilibrio.

Nel complesso, questo studio rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento della superconduttività dei materiali utilizzando la luce e apre nuove possibilità per futuri progressi tecnologici.

Fonte:

– E. Rowe et al, Miglioramento risonante della superconduttività fotoindotta in K3C60, Nature Physics (2023).

Definizioni:

– Superconduttività: la capacità di alcuni materiali di condurre elettricità quasi senza resistenza.

– K₃C₆₀: un superconduttore organico che mostra resistenza pari a zero se esposto a impulsi ottici nel medio infrarosso.

– Terahertz (THz): unità di frequenza che corrisponde a un trilione di cicli al secondo.

– Stato di equilibrio: stato in cui le proprietà di un sistema non cambiano nel tempo.