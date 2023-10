I risonatori acustici in serie consentono la misurazione precisa dell'energia acustica

I ricercatori dell'Università di Harvard e della Purdue University hanno sviluppato una strategia per controllare e leggere i posti vacanti di silicio all'interno di risonatori acustici sfusi realizzati in carburo di silicio 4H (SiC). Questi risonatori, che amplificano o filtrano le onde acustiche, hanno varie applicazioni tra cui le telecomunicazioni RF e le tecnologie quantistiche. Tuttavia, misurare con precisione l’energia acustica immagazzinata in essi nel tempo è stata una sfida. La strategia dei ricercatori prevede la sintonizzazione delle frequenze assorbite o amplificate dai difetti del risonatore. Hanno utilizzato un dispositivo chiamato risonatore acustico di massa armonico laterale (LOBAR), realizzato in 4H SiC, per dimostrare il controllo spin-acustico dei posti vacanti di silicio. Hanno condotto un'analisi dello spettro di frequenza e hanno utilizzato la lettura ottica per visualizzare la modalità di risonanza del dispositivo. La misurazione non invasiva consente una caratterizzazione precisa delle proprietà acustiche dei sistemi microelettromeccanici. Questa ricerca apre nuove possibilità per la fabbricazione di dispositivi di elaborazione del segnale affidabili e ad alte prestazioni.

Fonte: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)