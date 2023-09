Nuova cometa Nishimura: sarà uno spettacolo spettacolare?

La cometa Nishimura, C/2023 P1, scoperta di recente, ha suscitato scalpore tra il pubblico. Sebbene la sua traiettoria suggerisca un avvicinamento ravvicinato al Sole e la possibilità di essere visibile a occhio nudo, gli esperti ritengono che sia improbabile che fornisca uno spettacolo del cielo spettacolare.

Le comete sono uno degli oggetti più maestosi del Sistema Solare e la prospettiva di osservare una grande cometa nei nostri cieli è sempre emozionante. L'attuale cometa che cattura l'attenzione è C/2023 P1 (Nishimura), scoperta dall'astronomo giapponese Hideo Nishimura il 12 agosto. Gli astronomi sono stati in grado di determinare il suo percorso analizzando le immagini pre-scoperta risalenti a gennaio.

Ci si rese presto conto che Nishimura questo mese si sarebbe avvicinato al Sole più dell'orbita di Mercurio. Al momento della sua scoperta, la cometa mostrava una luminosità sufficiente per essere potenzialmente visibile ad occhio nudo. Tuttavia, il suo percorso lo manterrà vicino al Sole nel cielo osservato dalla Terra. Ciò significa che anche se è abbastanza luminoso da essere visto nei cieli bui, probabilmente abbraccerà l’orizzonte subito dopo il tramonto, quasi perso nel bagliore del sole.

Nonostante la sua visibilità limitata, gli astronomi di tutto il mondo sono ancora entusiasti di studiare e osservare Nishimura. Come disse una volta lo scrittore scientifico e astronomo David H. Levy: “Le comete sono come i gatti: hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono”. C'è sempre la possibilità che Nishimura possa illuminarsi inaspettatamente, offrendo uno spettacolo speciale nelle prossime due settimane. In caso contrario, c’è ancora speranza per futuri avvistamenti di comete.

Quando le comete sono lontane dal Sole, assomigliano a palle di neve sporche, composte da ghiaccio, polvere e roccia. Quando una cometa si avvicina al Sole, la superficie si riscalda, facendo sì che gli strati ghiacciati si trasformino in gas ed eruttino verso l'esterno. Questo gas, insieme a polvere e detriti, forma una nuvola luminosa attorno al nucleo chiamata chioma. Il vento solare poi soffia via il gas e la polvere dal Sole, creando l'iconica coda di una cometa. La luminosità di una cometa è determinata dalla dimensione del suo nucleo, dalla sua distanza dal Sole e dalla sua distanza dalla Terra.

Sulla base di ciò che sappiamo di Nishimura, è improbabile che sia una grande cometa. Inoltre, non è particolarmente vicino alla Terra. Tuttavia, si prevede che sia molto attivo attorno al perielio, il punto più vicino al Sole. Anche se sarebbe stato uno spettacolo impressionante in un cielo notturno buio, la posizione di Nishimura rispetto al Sole e alla Terra rende difficile l'osservazione.

C'è una breve finestra per intravedere Nishimura dall'Australia, dove sbircia sopra l'orizzonte occidentale dopo il tramonto. La migliore occasione per vederlo arriva nella settimana dal 20 al 27 settembre, quando tramonterà circa un'ora dopo il sole. Tuttavia, sarà molto vicino all'orizzonte e potrebbe perdersi nella luce abbagliante del sole.

Anche se esiste la possibilità che Nishimura possa frammentarsi, aumentandone la luminosità, ciò è meno probabile per un visitatore esperto come Nishimura. Tuttavia, la coda della cometa potrebbe essere ancora visibile mentre il cielo si oscura. Gli osservatori hanno stimato che la sua lunghezza sia di circa sei gradi e si aspettano che cresca man mano che la cometa si avvicina al Sole.

Se Nishimura non offrirà lo spettacolo che molti sperano, c’è la possibilità che un’altra cometa, la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), possa offrire uno spettacolo davvero spettacolare il prossimo anno. Scoperto all'inizio di quest'anno, il suo potenziale display è atteso con impazienza.

