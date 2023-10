Eclissi solare che oscurerà i cieli in tutto il Nord America

Un'eclissi solare è destinata a oscurare i cieli su alcune parti del Nord America questo fine settimana, fornendo un raro evento celeste che non si vedrà più per molti anni. Sebbene le eclissi solari non siano rare, questo particolare evento ha un significato a causa del numero limitato di future eclissi in Canada in questo secolo. La prossima eclissi solare totale visibile dal Canada avrà luogo nel 2033, anche se sarà visibile solo dai bordi settentrionali dello Yukon. Successivamente, le eclissi anulari sono previste per il 2044, 2048 e 2057. Ci saranno altre due eclissi tra il 2061 e il 2080, e altre tre tra il 2081 e il 2100.

L'eclissi di questo fine settimana è considerata un'eclissi anulare, il che significa che la luna non bloccherà completamente il sole, provocando un effetto “anello di fuoco”. L'eclissi inizierà a ovest dell'isola di Vancouver, nella Columbia Britannica, prima di dirigersi verso sud-est, passando attraverso l'Oregon, il Texas, il Messico, il Sud America e infine scomparendo sull'Oceano Atlantico. Il percorso anulare sarà largo circa 320 chilometri e impiegherà meno di un'ora per viaggiare dall'Oregon al Texas. Gli spettatori lungo il percorso avranno l'opportunità di assistere all'anello di fuoco per circa quattro minuti.

In Canada, l'eclissi sarà visibile solo come eclissi parziale. Vancouver e parti dell'interno meridionale della British Columbia subiranno circa l'80% dell'eclissi, mentre le praterie vedranno una copertura dal 70% al 50%. Il Canada orientale vedrà solo una copertura dal 10% al 20%. È importante notare che non è mai consigliabile guardare direttamente il sole durante un'eclissi. È necessario adottare precauzioni speciali per proteggere gli occhi, come l'uso di occhiali solari o occhiali per saldatura con un grado di oscurità n. 14.

Per coloro che non hanno accesso ad attrezzature di visualizzazione adeguate, è possibile utilizzare un proiettore stenopeico per visualizzare in sicurezza l'eclissi. Crea semplicemente un piccolo foro in un pezzo di carta o usa uno scolapasta o un colino per proiettare un'immagine del sole su una superficie. Ciò ti consentirà di osservare i semicerchi dell'eclissi senza guardare direttamente il sole.

Mentre le eclissi lunari sono più accessibili in quanto possono essere viste da mezzo mondo quando la luna diventa arancione, le eclissi solari sono più rare e richiedono luoghi specifici per testimoniare la totalità. L’imminente eclissi di aprile attraverserà il Messico per poi spostarsi a nord-est verso Toronto, Montreal e le province atlantiche.

Come per qualsiasi evento dipendente dalle condizioni meteorologiche, l'esperienza visiva dell'eclissi può essere influenzata da cieli nuvolosi o condizioni meteorologiche avverse. Si consiglia di controllare le previsioni meteorologiche locali prima di pianificare qualsiasi attività di osservazione.

In conclusione, l’eclissi solare che si verifica questo fine settimana rappresenta una straordinaria opportunità per assistere a un raro evento celeste. È fondamentale dare priorità alla sicurezza degli occhi e seguire tecniche di visione adeguate per proteggere la vista. Sia che tu sia in grado di assistere all'eclissi di persona o di osservarla attraverso live streaming o altri mezzi, la bellezza e la rarità di questi eventi li rendono davvero maestosi.

