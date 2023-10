Preparatevi per un'eclissi solare parziale in Ontario

Questo fine settimana, i cieli dell'Ontario saranno abbelliti da un'eclissi solare parziale. A partire da sabato, poco prima di mezzogiorno, la Luna coprirà gradualmente il Sole, creando una forma a mezzaluna se vista dalla provincia. Si prevede che l'eclissi durerà circa due ore e mezza, con la massima copertura che si verificherà intorno alle 1:09 a Toronto.

Mentre l’Ontario sperimenterà un’eclissi parziale, alcune parti degli Stati Uniti saranno testimoni di un’eclissi anulare, nota anche come “anello di fuoco”. In un'eclissi anulare, la Luna è più lontana dalla Terra e non blocca completamente la luce solare, creando una forma ad anello.

Per osservare in sicurezza l’eclissi solare, è fondamentale evitare di guardare direttamente il sole. Daliah Bibas, ricercatrice e programmatrice di astronomia e scienze spaziali presso l'Ontario Science Centre, consiglia di utilizzare occhiali per la visione solare certificati. Questi occhiali hanno un filtro solare che riduce la dannosa luce ultravioletta. In alternativa, possono essere utilizzati anche metodi indiretti come proiettare la luce del sole su una superficie utilizzando un piccolo foro in un oggetto.

Se ti perdi l'evento di questo fine settimana, non preoccuparti. La prossima opportunità di assistere a un’eclissi solare totale in Ontario è a soli sei mesi di distanza, l’8 aprile. Anche se non sarà un'eclissi completa, sarà uno spettacolo straordinario, con una copertura di quasi il 99.9%. Dopo aprile, la prossima opportunità per un’eclissi solare parziale in Ontario sarà nel 2029.

Preparatevi a indossare gli occhiali per la visione solare o a prendere un pezzo di carta con un piccolo foro per osservare in sicurezza l'affascinante fenomeno celeste questo fine settimana.

Fonte:

– Centro scientifico dell’Ontario

– Notizie CTV Toronto

– timeanddate.com