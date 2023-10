Un'anteprima delle nuove antenne del Very Large Array di prossima generazione

Il National Radio Astronomy Observatory (NRAO) ha rivelato un prototipo di antenna per radiotelescopio per il suo prossimo Very Large Array (ngVLA) di prossima generazione. La presentazione ha avuto luogo durante un workshop tenutosi presso l'Istituto Max Planck per la Matematica e le Scienze di Lipsia, in Germania.

Il prototipo presenta un'antenna parabolica di 18 metri composta da 76 singoli pannelli di alluminio. Il design unico del piatto gli consente di resistere a condizioni estreme come variazioni di temperatura, vento e gravità pur mantenendo la sua forma precisa. È composto da 724 pezzi tenuti insieme da 2,500 viti e pesa 43 tonnellate. Il design può essere facilmente trasportato e assemblato in diverse località in tutto il mondo.

L'inaugurazione arriva dopo che l'Associated Universities, Inc. (AUI) ha ricevuto una sovvenzione di 21 milioni di dollari dalla National Science Foundation (NSF) per migliorare il design del ngVLA. Inoltre, la tecnologia dell'antenna mtex, la società dietro il prototipo, ha ricevuto una sovvenzione di 1 milione di dollari dal New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) per lo sviluppo di una nuova struttura ad Albuquerque.

L'ngVLA sostituirà l'attuale Jansky Very Large Array (VLA) situato a Socorro, nel New Mexico. Sarà composto da 244 parabole, ciascuna misura 18 metri, e avrà una sensibilità 10 volte superiore a quella del suo predecessore. L'inizio della costruzione del ngVLA è previsto per il 2026, con le osservazioni preliminari previste per il 2029 e le operazioni scientifiche complete che inizieranno nel 2035.

Gli obiettivi scientifici chiave del ngVLA includono lo studio degli esopianeti delle dimensioni della Terra, l'astrobiologia e l'astrochimica dei sistemi esoplanetari, la formazione e l'evoluzione delle prime galassie, le pulsar del centro galattico e i buchi neri supermassicci.

Il Jansky VLA, noto per la sua apparizione nel film “Contact”, ha una storia significativa nella ricerca radioastronomica innovativa sin dalla sua inaugurazione nel 1980. Ha contribuito allo studio di vari oggetti e fenomeni celesti, tra cui il ghiaccio su Mercurio, il pianeta nero supermassiccio buchi, microquasar, anelli di Einstein, lampi di raggi gamma, supernovae e innumerevoli stelle e pianeti in tutto l'universo.

Fonte: Universo oggi