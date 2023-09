Microscopia ad espansione: avanzamento della risoluzione dei microscopi ottici

I microscopi che utilizzano lenti in vetro e luce sono stati per secoli una pietra miliare della ricerca di laboratorio. Sebbene esistano dispositivi più potenti come i microscopi elettronici, i loro costi elevati e i requisiti di manutenzione li rendono poco pratici per la maggior parte dei laboratori. Di conseguenza, i microscopi confocali, che utilizzano la luce e le lenti per ingrandire gli oggetti, sono l’opzione di riferimento per molti ricercatori. Tuttavia, questi microscopi presentano limitazioni quando si tratta di risolvere oggetti vicini alla lunghezza d’onda della luce utilizzata, portando alla distorsione dell’immagine attraverso la diffrazione.

Microrganismi come batteri, funghi e virus rientrano in questo intervallo di dimensioni, ponendo sfide ai microbiologi e ai patologi che cercano di studiarli e diagnosticarli. Per superare questi ostacoli, negli ultimi otto anni è emersa la tecnica della microscopia ad espansione, che consente ai ricercatori di migliorare la risoluzione dei microscopi convenzionali espandendo la dimensione dei microbi osservati.

La microscopia ad espansione utilizza un idrogel polielettrolitico per espandere i campioni. Questi gel sono altamente assorbenti e si gonfiano quando viene aggiunta acqua. I campioni, comprese biomolecole specifiche come le proteine, sono ancorati a questa matrice di gel. Man mano che il gel si gonfia, i campioni vengono espansi fino a quattro volte, eliminando la distorsione causata dalla diffrazione.

Tuttavia, la microscopia ad espansione incontra difficoltà nel garantire un’espansione uniforme dei campioni. La presenza di pareti cellulari in molti microbi ostacola l’espansione, insieme alla necessità di passaggi di ancoraggio specifici per ciascuna biomolecola, rendendo il processo laborioso e restrittivo in termini di tipi di campioni che possono essere espansi.

Nel giugno 2023, un team di ricercatori biotecnologici guidati da Yongxin Zhao della Carnegie Mellon University ha sviluppato una nuova piattaforma di microscopia ad espansione chiamata µMagnify. Questa piattaforma utilizzava un idrogel che lega universalmente le biomolecole in tutta la matrice del gel, determinando un'espansione più uniforme dei campioni e ampliando la gamma di organismi e tessuti che possono essere osservati. Tuttavia, persistevano due sfide: il problema della parete cellulare e la capacità di etichettare e identificare strutture specifiche.

Per affrontare il problema della parete cellulare, i ricercatori hanno combinato il trattamento termico con un cocktail di enzimi digestivi della parete cellulare, ottenendo con successo l’espansione di una varietà di agenti patogeni e tessuti infetti, compresi robusti biofilm batterici e fungini.

L'altra sfida riguarda l'etichettatura delle proteine ​​per identificare le strutture o le proteine ​​chiave all'interno delle cellule sotto osservazione. L'etichettatura fluorescente è comunemente utilizzata, ma tradizionalmente consente solo un numero limitato di colori a causa della sovrapposizione delle lunghezze d'onda. Tuttavia, il team di Zhao ha sviluppato un approccio di risciacquo e ripetizione, consentendo più cicli di etichettatura in un singolo campione. Questo, combinato con l'espansione migliorata dell'immagine, consente la visualizzazione di molteplici interazioni e strutture proteiche in 3D.

Il sistema µMagnify offre una soluzione semplice ed economica per migliorare la potenza e la versatilità dei microscopi confocali esistenti. Con un costo stimato di 10 dollari USA per campione, i laboratori di tutto il mondo possono adottare questa tecnica. Nelle regioni con risorse limitate e con un’elevata prevalenza di agenti patogeni microbici, come l’Africa subsahariana e il sud-est asiatico, il sistema ha un grande potenziale. I ricercatori hanno persino sviluppato un programma di realtà virtuale chiamato ExMicroVR per la visualizzazione dei dati, facilitando la ricerca collaborativa tra più ricercatori sullo stesso campione.

(Fonte: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)