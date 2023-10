La nuova tecnologia potrebbe ridurre l’inquinamento luminoso e ripristinare una visione chiara del cielo notturno

È stata sviluppata una nuova tecnologia per i lampioni che potrebbe aiutare a mitigare il problema dell’inquinamento luminoso e a ripristinare una visione chiara del cielo notturno per gli astronomi. L’inquinamento luminoso, causato dall’uso diffuso di luci LED brillanti, rappresenta una minaccia crescente per gli osservatori astronomici di tutto il mondo. Queste luci a LED ad alta efficienza energetica consumano meno elettricità rispetto alle tradizionali luci a incandescenza ma sono molto più luminose, facendo brillare il cielo con maggiore intensità quando installate nelle città.

Di conseguenza, molti osservatori che un tempo erano situati in aree buie e remote, ora vedono meno stelle a causa dell’eccessiva dispersione della luce attraverso l’atmosfera terrestre. Questo problema ha compensato i progressi nella tecnologia dei telescopi. Uno studio recente ha rivelato che le stelle stanno scomparendo dal cielo ad un tasso medio del 10% all’anno.

La startup tedesca StealthTransit ha recentemente testato una potenziale soluzione a questo problema. La tecnologia dell'azienda, chiamata DarkSkyProtector, è composta da tre componenti: un dispositivo che fa tremolare le luci LED a una frequenza impercettibile, un ricevitore GPS e un otturatore della fotocamera telescopico appositamente progettato che può lampeggiare in sincronia con le luci LED. Aprendo l'otturatore solo durante i brevi istanti in cui le luci LED sono spente, la tecnologia può ridurre significativamente la luminosità indesiderata del cielo nelle immagini astronomiche.

Esperimenti condotti presso un osservatorio nelle montagne del Caucaso in Russia hanno dimostrato che DarkSkyProtector è in grado di ridurre la luminosità del cielo nelle immagini di un impressionante 94%. Questa tecnologia ha il potenziale per rendere tutti i tipi di luci adatti all’astronomia, compresa la pubblicità esterna e l’illuminazione interna. Può filtrare le luci delle città e dei villaggi vicini, nonché dell'osservatorio stesso.

StealthTransit ha affermato che la maggior parte delle luci LED esistenti può funzionare in modalità lampeggiante e che le nuove lampade progettate specificamente per proteggere il cielo notturno non sarebbero più costose dell'attuale tecnologia LED. L’unico elemento costoso del sistema è l’otturatore del telescopio leggero e agile, che deve lampeggiare circa 150 volte al secondo. L'azienda spera di rendere questa tecnologia disponibile per telescopi più grandi nel prossimo futuro.

Sebbene sia ancora in fase di prototipo, StealthTransit mira a realizzare un prodotto commercialmente valido per i migliori telescopi del mondo entro i prossimi cinque-sette anni.

Fonte:

– Space.com – “La nuova tecnologia dei lampioni potrebbe rendere nuovamente buie le notti per gli astronomi”