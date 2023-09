C'è un nono pianeta nascosto nel nostro sistema solare?

By

Secondo uno studio pubblicato su The Astronomical Journal, sono emerse prove intriganti dell’esistenza di un nono pianeta nel nostro sistema solare. L’articolo esplora le peculiari orbite degli oggetti nella lontana Cintura di Kuiper, una regione a forma di disco oltre Nettuno che ospita pianeti nani e numerosi oggetti transnettuniani (TNO). Sebbene in precedenza siano state avanzate affermazioni sull’esistenza di un nono pianeta basate sulle osservazioni di TNO come Sedna, questa nuova ricerca presenta una prospettiva diversa.

Lo studio suggerisce che l’orbita altamente eccentrica e allungata di Sedna, insieme alle orbite inclinate di altri TNO, può essere spiegata dalla presenza di un pianeta delle dimensioni della Terra. Le simulazioni al computer indicano che questo ipotetico pianeta dovrebbe essere 1.5-3 volte la massa della Terra e trovarsi a 250-500 volte la distanza tra la Terra e il sole. La sua orbita sarebbe inoltre inclinata di 30° rispetto al piano del sistema solare, un fenomeno noto come “scenario del pianeta della cintura di Kuiper”.

La scoperta di un pianeta delle dimensioni della Terra nel sistema solare esterno avrebbe profonde implicazioni per la scienza planetaria. Richiederebbe una rivalutazione della definizione di pianeta, stabilendo potenzialmente una nuova classe di pianeti. Inoltre, le teorie sulla formazione del sistema solare e sullo sviluppo del pianeta avrebbero bisogno di una revisione.

La teoria può essere verificata cercando un ammasso di TNO a circa 150 volte la distanza tra la Terra e il sole. Il rilevamento di tali oggetti servirebbe come prova dell'esistenza del nono pianeta. Anche la scoperta di alcuni nuovi TNO potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione delle origini del sistema solare.

In conclusione, la possibilità di un nono pianeta nel nostro sistema solare rappresenta una strada entusiasmante per ulteriori esplorazioni e rivalutazioni della nostra conoscenza dei confini esterni del nostro vicinato celeste.

